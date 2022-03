Stifterverband fördert Bischof-Sproll-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Gymnasium am Bischof-Sproll-Bildungszentrum ist in das Programm „Schule in der digitalen Welt II“ aufgenommen worden, mit dem Stifterverband und Heinz Nixdorf Stiftung gemeinsam mit regionalen Stiftungen und Unternehmen 30 ausgewählte Schulen in ganz Deutschland fördern. Die Schulen haben Konzepte für den Weg zu einer digitalen Lern- und Lehr-Kultur in ihrem Unterricht entwickelt, an deren Umsetzung und Weiterentwicklung die Schulen im Rahmen der Förderung arbeiten. Für das Programm steht ein Förderfonds von insgesamt 150 000 Euro zur Verfügung.

Schulleitungen als auch Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler werden in dem gemeinsamen Prozess gefördert, die richtigen Rahmenbedingungen für ein zeitgemäßes Lernen und Lehren zu schaffen.

„Es ist wichtig, dass die Schulen ihre Schülerinnen und Schüler auf die digitale Lebenswelt vorbereiten. Mit dem Förderprogramm 'Schule in der digitalen Welt II' wollen wir die Schulen unterstützen, die besonders motiviert sind, die Grundlage dafür zu schaffen“, sagt Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbandes.