Sternsinger sind unterwegs in der Gemeinde St. Josef

In der Kirchengemeinde St. Josef sind die Sternsinger an folgenden Tagen in den genannten Straßen unterwegs. Sie versuchen, möglichst viele Haushalte zu besuchen. Vorrang haben diejenigen, die sich für den Besuch der Sternsinger angemeldet haben.

29. Dezember: Am Blosenberg, Amselweg, Birkendorfer Straße, Falkenweg, Finkenweg, Lerchenweg, Gerhard-Storz-Weg, Gustav-Maerz-Straße, Habichtweg, Heinrich-Forschner-Straße, Hugo-Rupf-Straße, Meisenweg, Otto-Schlecht-Straße, Röhrenöschle, Sandgrabenstraße, Sperberweg, Ulmer Straße ab Nr. 12.

30. Dezember: Abtstraße, Baind, Braunstraße, Drosselweg, Friedrich-Ebert-Straße, Geschwister-Scholl-Straße, Haberhäuslestraße, Im Öschle, Matthias-Erzberger Straße, Rolf-Keller-Platz, Starenweg, Stresemannstraße, Weingarthalde.

3. Januar: Beethovenstraße, Bergerhauser Straße, Berggasse, Clara-Schumann-Straße, Fanny-Hänsel-Straße, Geschwister-Rommer-Weg, Ginsterhalde, Richard-Wagner-Straße, Römerweg, Schlehenhang, Silcherstraße.

4. Januar: Edith-Stein-Weg, Hugo-Häring-Straße, Händelstraße, Haydnweg, Hugo-Häring-Straße, Johann-Seb.-Bach-Straße, Käsergasse, Löcherstraße, Mittelgasse, Mozartstraße, Schnaitstraße, Schubertweg, Telawiallee, Theodor-Heuss-Straße, Winterreuterstraße.

5. Januar: An der Steige, Ahornweg, Bachlangenstraße, Eibenweg, Felsenweg, Hagenbuch, Hagenbucher Weg, Hölzlestraße, Holunderweg, Im Forstgarten, Leimelerstraße, Max-Eyth-Straße, Mettenberger Weg, Mistelweg, Oberer Bühl, Rotdornweg, Seb.-Kneipp-Weg, Steigstraße, Talfeldstraße, Unterer Bühl.