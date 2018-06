Noch laufen in der Friedenskirche die Vorbereitungen auf Hochtouren. Rund 60 Kinder proben für das diesjährige Weihnachtsmusical „Stern über Bethlehem“. Sie kommen aus der Kinderkirche, dem Spatzenchor, der Krabbelkirche, der Krippenspiel-AG der Gaisentalschule oder aus der evangelischen Kirchengemeinde. Eine besondere Herausforderung ist das Abstimmen zwischen dem gemeinsamen Chor aller Gruppen und der jungen Band. Gleich elf Mal ist deren Kooperation in den 13 Spielszenen gefragt.

Aufgeführt wird dieses Weihnachtsmusical das erste Mal am dritten Advent, am Sonntag, 13. Dezember, im Gottesdienst der Friedenskirche. Die Handlung ist einfach: Melchior sucht vergeblich den von ihm berechneten Stern, Maria plaudert Familiengeheimnisse aus und die Hirten singen. Doch dann wird der Stern entdeckt, Maria und Josef finden ihren Weg und die Hirten werden glücklich, weil ihnen eine besondere Ehre zu Teil wird.

Die Musik des Weihnachtsmusicals ist durchweg rhythmisch, mal kraftvoll, mal ruhig. Das erfordert ein Höchstmaß an Konzentration der Bandmitglieder (Klavier, Schlagzeug, Querflöte und Trompete). Sie achten darauf, dass die vielen zarten Kinderstimmen des Chores nicht untergehen. Eva Rhode ist für dieses Bandarrangement verantwortlich. Die musikalische Gesamtleitung hat Kantorin Mechthild Lange, Regie führt Andrea Maier im Team mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Alle üben seit Mitte Oktober.

Vom Ergebnis ist Pfarrerin Birgit Schmogro begeistert: „Hier wird der Gedanke von Inklusion und Integration gelebt“. Jeder macht das, was er kann. Mit dabei sind auch die ganz Kleinen. Sie dürfen etwa als Schäfchen auftreten. „Die Band hat sich eigens für dieses Musical zusammengefunden“, erklärt Schmogro. Dabei habe jedes Bandmitglied die Komposition für sein Instrument in Eigenregie eingeübt. Das sei eine großartige Leistung.

Überhaupt ist die Pfarrerin stolz auf alle Kinder und Jugendliche, die durch ihr Engagement präsentieren, dass Weihnachten mehr ist, als Geschenke auspacken.

Premiere ist am Sonntag, 13. Dezember, um 17 Uhr in der Friedenskirche. Der zweite Auftritt ist am Sonntag, 20. Dezember, um 10 Uhr in der Krankenhauskapelle. Der Eintritt ist frei. (cbk)