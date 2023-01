Stephan Birnbaum ist neuer Filialleiter in Biberach

Ab sofort leitet Stephan Birnbaum die Sparda-Bank-Filiale in Biberach, eine der jüngsten Filialen in Baden-Württemberg. Erst 2018 eröffnet, betreut sie mittlerweile knapp 3000 Kunden.

Der 50-Jährige kennt die Sparda-Bank Baden-Württemberg schon seit vielen Jahren. Nach einer Ausbildung zum Großhandelskaufmann bei einem Autozulieferer begann Birnbaum 1994 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparda-Bank. Seitdem konnte er Erfahrung in sämtlichen Bereichen der Kundenberatung sammeln. Was ihm dabei besonders Spaß macht? „Führungsverantwortung war schon immer mein Wunsch. Nachdem ich bereits in den Filialen Schwäbisch Gmünd, Esslingen und Ulm Führung übernehmen durfte, freue ich mich nun auch in Biberach als Leiter mein Bestes zu geben.“