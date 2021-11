Stellenbestand liegt in der Region über dem Vorkrisenniveau

Der Landkreis Biberach hat Ende November wie einen Monat zuvor eine Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent verzeichnet und bleibt weiter der Kreis mit der landesweit niedrigsten Quote. Vor einem Jahr lag die Quote im Landkreis Biberach bei 2,7 Prozent. Mit 2486 Frauen und Männern waren 57 weniger Menschen arbeitslos als vor vier Wochen. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 1385 Menschen (minus 4), das Jobcenter des Landkreises Biberach betreute 1101 Frauen und Männer (minus 53).

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm, zu der auch der Kreis Biberach gehört, sank die Arbeitslosenquote von 2,5 auf 2,4 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,2 Prozent. „Für einen November beobachten wir einen ordentlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit“, berichtet Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Zum Vorjahr gesehen sank die Arbeitslosigkeit kräftig um 25,2 Prozent, das entspricht 2514 Personen. „In wie weit die aktuelle Corona-Lage das Arbeitsmarktgeschehen beeinflussen wird, ist derzeit noch nicht absehbar“, ergänzt der Agenturleiter.

Am Stellenmarkt wurden im Vergleich zum Vormonat mehr neue Vakanzen angezeigt. „Der Personalbedarf ist nach wie vor hoch und bereits über Vorkrisenniveau. Vor allem Fachkräfte oder höher Qualifizierte sind gefragt“, unterstreicht Auch. Regionale Arbeitgeber meldeten 1520 Stellenangebote neu, das waren 146 mehr als im Oktober und 574 mehr als im November des vergangenen Jahres. Hingegen nahm der Bestand geringfügig ab. Die Zahl offener Arbeitsangebote lag mit 5457 um 116 Stellen unter dem Vormonatswert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das weiterhin ein Plus, und zwar von 1834 Stellen. Auch liegt der Stellenbestand über Vorkrisenniveau. Im November 2019 waren 4742 Stellen frei. Viele offene Stellen gab es neben der Zeitarbeit vor allem im Handel, im Verarbeitenden Gewerbe, in der Baubranche, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Bereich Unternehmensführung und -verwaltung und im Gastgewerbe.

„Die langfristigen Herausforderungen am Arbeitsmarkt sind der demografische Wandel, Digitalisierung und Dekarbonisierung“, sagt Auch. Vorhandene Potenziale am Arbeitsmarkt zu nutzen, sieht der Agenturleiter als einen wesentlichen Ansatzpunkt, um diesen Themen zu begegnen. „Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen wie auch von Beschäftigten sind ein zentraler Aspekt der Fachkräftesicherung“, ist sich Auch sicher. „Weiterbildung ist wichtiger denn je. Neben fundierter Beratung bietet die Agentur für Arbeit auch Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung für Arbeitgeber, Beschäftigte und Arbeitssuchende“, so Auch weiter.

Die Zahl der Beschäftigten, für die Kurzarbeit neu oder wieder angezeigt wurde, ist im November wieder zurückgegangen. Vorläufige Daten beziffern 24 Betriebe, die für 265 Beschäftigte erstmals oder erneut Kurzarbeit anzeigten. Im Oktober waren es 25 Betriebe die für bis zu 2420 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.

Den sechsten Monat in Folge sank die Langzeitarbeitslosigkeit. Im Berichtsmonat waren 2148 Frauen und Männer länger als zwölf Monate arbeitslos, das waren 55 Personen weniger als im Oktober. Zum Vorjahr waren es 40 Personen mehr. „Wenn auch die Pandemiefolgen bei der Langzeitarbeitslosigkeit noch deutlich zu erkennen sind, ist die Entwicklung am aktuellen Rand erfreulich“, so Auch.