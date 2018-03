Stella Winter ist SZ-Sportlerin des Jahres

Die Taekwondo-Kämpferin Stella Winter von der TG Biberach ist die SZ-Sportlerin des Jahres 2017. Auf Platz zwei wählten die Leser die Handballerin Marion Waibel (TG Biberach). Platz drei belegte der Motocrossfahrer Paul Bloy (AMC Biberach).

Es ging sehr knapp zu bei der Vergabe der ersten drei Plätze. Stella Winter bekam 222 der insgesamt 965 abgegebenen Stimmen (rund 23 Prozent). Marion Waibel erhielt 198 Stimmen (rund 21 Prozent) und der Drittplatzierte Paul Bloy 182 Stimmen (rund 19 Prozent). Insgesamt wurden 899 Stimmzettel abgegeben, was einen neuen Rekord bedeutete.

Zur Wahl gestanden hatten die zwölf SZ-Sportler des Monats aus dem vergangenen Jahr. Die Preise erhielten die Sportler am Freitagabend bei der Sportlerehrung von Landkreis und Sportkreis Biberach in der Biberacher Gigelberghalle. Berichte von der Gala lesen Sie in der Montagsausgabe der „Schwäbischen Zeitung“.