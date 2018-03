Stella Pitsch gewinnt Bezirkscup

Mit Topresultaten haben die Sportler des Skirennteams der TG Biberach bei den letzten Rennen des Skibezirks Allgäu-Oberschwaben in Riefensberg (Österreich) auf sich aufmerksam gemacht. Niklas Kärcher sicherte sich den Bezirksmeistertitel, Stella Pitsch gewann ein Bezirkscuprennen.

Bei den Bezirksmeisterschaften traten etwa 110 Starter aus den leistungsstärksten Rennmannschaften des Bezirks an. Auf dem Programm stand ein Riesenslalom. Niklas Kärcher gewann die Aktivenklasse und wurde somit Bezirksmeister. Sein Bruder Florian erreichte in der Jugendklasse den sechsten Rang. Elias Osterspey belegte in der U10 den siebten Platz und Maike Melzer (U14) erreichte in einer sehr leistungsstarken Gruppe Rang fünf. In der Mannschaftswertung des zweiten Riesentorlaufs belegte die Mannschaft der TG mit Niklas Kärcher, Florian Kärcher und Maike Melzer den sechsten Platz.

Am Tag darauf wurden die letzten beiden Bezirkscuprennen, das fünfte und das sechste, ebenfalls in Riefensberg ausgetragen. Dabei überzeugten in der U14 vor allem Stella Pitsch mit Platz eins und vier sowie Maike Melzer mit Rang zwei und drei. Frauke Melzer wurde Achte und Neunte. Bei den U10-Mädchen erreichte Lena Ströbele in beiden Rennen den achten Rang. Luna Pitsch (U12) holte sich zweimal Platz sieben. Heidi Müllers belegte in der gleichen Klasse die Ränge zehn und elf. In der sehr stark besetzten Klasse U16 wurde Antonia Wieland Neunte und Zehnte. In dem größten Feld der Klasse U10 waren Elias Osterspey (Rang sechs und zehn), Luis Banert (zweimal 13.) und Mario Ströbele (zweimal 16.) am Start. Bei den Jungen U12 freute sich sein Bruder Julian über die Plätze elf und 15.

Stella Pitsch und Maike Melzer dominierten in dieser Saison die Bezirkscuprennen in der Klasse U14 und landeten in der Endabrechnung des Bezirkscups auf den Rängen eins und zwei. Zudem konnten sich Lena Ströbele in der Klasse U10 und Luna Pitsch in der Klasse U12 mit Rang fünf vordere Plätze in der Gesamtwertung erarbeiten.