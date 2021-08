Steinhausen will gegen SVB nachlegen

Der BSC Berkheim und der SV Reinstetten eröffnen am Freitag, 20. August (Anpfiff: 18 Uhr), den zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß. Am Samstag, 21. August, kämpfen ab 16.30 Uhr die SF Schwendi und die SGM Warthausen/Birkenhard um die ersten Punkte. Der Meisterfavorit SV Ringschnait gastiert am Sonntag, 22. August, beim am ersten Spieltag siegreichen VfB Gutenzell. Die Partie TSV Kirchberg gegen den SV Schemmerhofen steigt erst am Mittwoch, 15. September.

Als eine von drei Mannschaften startete der SV Steinhausen mit einem 5:1-Sieg sehr erfolgreich in die Saison. Dass der SVS nicht nur an Quantität, sondern vor allem an Qualität in dieser Saison zulegen könnte, deutete sich schon in einigen überragenden Vorbereitungsspielen an. Beim Landesligisten FV Biberach ging man als 8:3-Sieger vom Platz, beim A-Ligisten SV Ellwangen gab es einen 9:1-Sieg.

Stichhaltige Gründe

Die Auftaktpartie bei Olympia Laupheim II verlief aber nicht ganz so glatt, wie es das klare Endergebnis vermuten lässt. SVS-Trainer Bernd Fähnrich: „Ich habe die Mannschaft nach der fast einstündigen Wartezeit und dem noch nicht komplett abgezogenen Gewitter zehn Minuten vor Spielbeginn zusammengeholt und gefragt, wer spielen will und wer nicht.“ Stichhaltige Gründe für diese Maßnahme hatte der erfahrene Übungsleiter genügend zur Hand. „Ich war als Spieler seinerzeit hautnah dabei, als Frank Baur vom FV Bad Schussenried vom Blitz getroffen wurde.“ Baur starb später Anfang 2000 an den Folgen. „Ich würde niemals jemanden dazu zwingen, gegen seinen Willen zu spielen“, so der SVS-Trainer. So lief dann zunächst eine Mannschaft auf, die so im Vorfeld eigentlich nicht geplant war. Nach den Worten von Fähnrich hätte man sich nicht beklagen können, wenn man in Rückstand gelegen hätte.

In der Halbzeit reagierte und besserte man nach. Zwei Mal David Freisinger, zwei Mal der eingewechselte Patrick Fähnrich und Max Wanner schossen noch eine 5:0-Führung heraus. Und trotzdem fand Bernd Fähnrich nach dem Spiel ein Haar in der Suppe. „Der Gegentreffer zum 1:5 in der Schlussminute ärgert mich maßlos“, merkt der 56-Jährige an, der im taktischen Bereich einiges geändert hat. Über die weiteren Ziele will sich Fähnrich nicht weiter auslassen. „Wir denken jetzt vorerst mal von Spiel zu Spiel.“ Die anstehende Aufgabe gegen den SV Baltringen (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr) bezeichnete er angesichts dessen 3:0-Auftakterfolgs als echte Herausforderung für seine Mannschaft.

Sieglos-Serie beendet

Im Baltringer Lager kannte am Vorsonntag der Jubel keine Grenzen. Mit dem 3:0-Sieg gegen den BSC Berkheim beendete der SVB die seit dem 3. September 2019 andauernde Sieglos-Serie. Trainer Sven Biberacher, der seit dieser Saison in Personalunion mit Christian Endler die sportliche Leitung innehat, freute sich mindestens so wie seine Mannschaft über das Ende dieser schwarzen Serie. „Natürlich haben wir zusammen gefeiert. Siege im Fußball stärken das Wir-Gefühl, das sind meine Werte. Wir haben am Tag darauf aber auch wieder sehr ernsthaft und hart trainiert.“ Über seine bisherige Arbeit beim Ex-Landesligisten weiß der 43-jährige Maschinenbau-Ingenieur nur Gutes zu berichten. „Der SV Baltringen ist ein toller Verein mit einem sehr guten Umfeld. Wir wollen hier zusammen etwas aufbauen rund um den Fußballplatz, wo auch Familien ihren Platz haben. Fußball mit Herz.“ Den idealen Partner dafür scheint er in Christian Endler gefunden zu haben, mit dem er zusammen als Spieler mit dem damaligen Oberligisten SpVgg Au die württembergische Meisterschaft errang. „Der Christian und ich schwimmen fußballerisch auf absolut gleicher Wellenlänge. Wir gehen neue Trainingswege, wollen immer Vollgas geben“, so Biberacher.

Bei der Mannschaft scheint dies gut anzukommen. Der als Taktikfuchs bekannte Sven Biberacher berichtet stolz über eine Trainingsbeteiligung von im Durchschnitt 25 Akteuren. Auch für SVB-Abteilungsleiter und -Torwart Julian Eiberle fühlt sich bisher alles sehr gut an. „Uns sind in den letzten Jahren immer wieder Leistungsträger weggebrochen. Der Umbruch über junge eigene Spieler ist bitter nötig. Wir haben bisher schon große Fortschritte gemacht, die Stimmung ist gut.“

Fürchterliche Niederlage schwebt im Raum

Allerdings schwebt da noch eine fürchterliche 1:7-Niederlage des SVB aus der Vorsaison ebenfalls am zweiten Spieltag in Steinhausen im Raum. Für Biberacher und Eiberle allerdings kein Grund, die Flinte vorzeitig ins Korn zu werfen, beide sind sich einig: „Wir brennen auf Wiedergutmachung. Nichts ist unmöglich.“