Steinhausen und Reinstetten punkt- und torgleich

Der SV Steinhausen und der SV Reinstetten haben in der Fußball-Bezirksliga Riß gegen Baltringen und Berkheim ihre zweiten Saisonsiege eingefahren und stehen punkt- und torgleich vorn. Meisterfavorit SV Ringschnait musste sich nach einem Zwei-Tore-Vorsprung in Gutenzell mit einem 4:4 zufriedengeben. Fünf Teams sind noch ohne Punktgewinn, darunter auch die SF Schwendi. Gegen Warthausen/Birkenhard gab es ein 1:2.

SF Schwendi – SGM Warthausen/Birkenhard 1:2 (0:1). Die Gäste hatten ein Blitzstart. Im Anschluss an einen Einwurf traf Spielertrainer Jochen Hauler (1.) aus der Drehung ins kurze Eck zum 0:1. Die Heimelf tat sich im Anschluss schwer, in die Partie zu finden. Michael Lerch (25.) scheiterte aus acht Metern am reaktionsschnellen SGM-Keeper Manfred Cziommer. Die Gastgeber kamen besser aus der Kabine, der eingewechselte Tobias Mayr leistete die gute Vorarbeit zum 1:1 durch Christian Stier (46). Serkan Tokmak per Kopf und Mayr mit einem Lattenschuss nach dem besten SF-Angriff hatten die Führung auf dem Fuß. Die Heimelf verlor nach einer Roten Karte für SGM-Akteur Steffen Wagenblast (63.) aber den Faden. Felix Groer (75.) schob nach idealer Vorarbeit von Hauler zum 1:2 für die cleveren Gäste ein. Cziommer verhinderte gegen Christian Ehe den Ausgleich (85.).

SV Steinhausen– SV Baltringen 2:1 (1:0). Die Gastgeber hatten ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, um die guten Gäste zu schlagen. Die erste Möglichkeit der Partie ging auch auf das Konto des SVB, die aber SVS-Keeper Johannes Lehmann vereitelte. Praktisch im Gegenzug traf Wax Wanner (8.) nach einer scharf getretenen Flanke von Patrick Fähnrich zum 1:0. Die Gäste hatten zwischen der 26. und 28. Minute gleich drei Chancen zum Ausgleich, den entweder Lehmann oder die Querlatte verhinderten. Nach dem Wechsel ließ das Tempo bei beiden Teams etwas nach. Jonas Schöllhorn bereitete das 2:0 durch David Freisinger (70.) vor. Nach dem 2:1 durch Joshua Eiberle (74.) per Kopf drängte der SVB auf den Ausgleich, die Gastgeber ließen gute Konterchancen aus.

VfB Gutenzell – SV Ringschnait 4:4 (2:2). In der kurzweiligen und intensiven Partie hatte der VfB den besseren Start. Marvin Honisch (9) traf nach Rückpass von Andi Höhn zum 1:0. Patrick Sowa (13.) sorgte mit einer Volleyabnahme am langen Pfosten für den schnellen Ausgleich. Wieder Marvin Honisch (16.) traf gegen die unsortierte SVR-Abwehr zum 2:1. Beim 2:2 von Julian Kloos (40.) nach sauberer Ballannahme reklamierten die Gastgeber ebenso eine Abseitsstellung wie beim 2:3 von Manuel Münst (48.). Nach dem 2:4 von Manuel Münst (54.) schien die Partie gelaufen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Marvin Honisch (58.) und eine Gelb-Rote Karte für Münst (73.) brachten den VfB zurück ins Spiel. Nach dem zweiten an Mario Schraivogel verwirkten Elfer (86.) traf wiederum Marvin Honisch zum letztlich hochverdienten 4:4 für den VfB.

SV Sulmetingen – SV Mittelbuch 0:2 (0:0). In einer schwachen Partie musste die Heimelf eine unnötige Niederlage einstecken. Der SVS hatte in Halbzeit eins leichte Feldvorteile, Florian Werz aus kurzer Distanz und Heiko Gumper mit einem Freistoß blieben aber ohne Erfolg. Für die Gäste scheiterte Bastian Maucher zwei Mal an SVS-Keeper Christoph Werz. In der besten Phase des SVS vergaben Werz und Max Maurer, SVM-Keeper Lukas Stumpp fischte einen Kopfball von Frank Fromann aus dem Winkel. Knackpunkt der Partie war ein zweifelhafter Handelfmeter, den Michael Lämmle (55.) zum 0:1 nutzte. Der SVS fand danach nicht mehr in die Partie, Roland Stamler (84.) nutzte einen Konter zum letztlich verdienten 0:2.

SV Baustetten – SV Eberhardzell 2:1 (0:0). Wie in der Vorwoche musste SVB-Stürmer Christian Rodi infolge verletzter Torhüter zwischen die Pfosten. In der recht ereignislosen ersten Hälfte hatte die Heimelf in der Anfangsviertelstunde zwei Mal Ansätze von Torchancen. Der SVB kam mit mehr Zug aus der Kabine. Christian Bucher (50.) traf auf Pass von Leon Jerg zum 1:0. Die Heimelf drückte danach auf den zweiten Treffer, den Florian Betz zunächst verpasste. Die Eberhardzeller hatten durch Matthias Rehm ihre bis dahin beste Szene. Cedric Welz (69.) drang in den Strafraum ein und erhöhte mit einem Heber auf 2:0. Ein verwandelter, strittiger Handelfmeter brachte durch Luca Mühlbach (79.) das 2:1. In der Nachspielzeit rettete SVB-Keeper Rodi den Sieg.

FC Mittelbiberach – Olympia Laupheim II 2:3 (0:2). Die Heimelf konnte verletzungs- und urlaubsbedingt nicht in der Bestformation auflaufen und geriet früh in Rückstand, als Jakob Mühlberger (4.) einen Pass in die Schnittstelle verwertete. Den Gästen spielte dieser Vorsprung voll in die Karten, Ismael Demiray (30.) besorgte per Kopf den 0:2-Pausenstand. Die erwartete Offensive der Gastgeber blieb nach dem Wechsel weitgehend aus, erst ein verwandelter Foulelfmeter von Fabian Zell (70.) ließ nochmals etwas Hoffnung aufkeimen. Die Gäste machten nach einem Ballverlust des FCM und einem schnellen Konter durch Stefan Strähle (87.) das 1:3. Ein Kopfball-Eigentor (90.) zum 2:3 änderte letztlich nichts am verdienten Auswärtssieg der Gäste.