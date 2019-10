Steinhausen muss zum Zweiten Schwendi

Die SF Schwendi läuten am Samstag, 19. Oktober (Anpfiff: 16.30 Uhr), mit ihrem Heimspiel gegen den SV Steinhausen den zwölften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß ein. Tabellenführer SV Ringschnait hat am Sonntag, 20. Oktober, den zuletzt drei Mal hintereinander erfolgreichen VfB Gutenzell zu Gast. Der SV Eberhardzell will gegen den SV Dettingen ebenso hinten Boden gutmachen wie der TSV Kirchberg gegen den SV Baltringen. Anstoß ist bei allen Sonntagspartien um 15 Uhr.

Der Tabellenzweite SF Schwendi verteidigte am Vorsonntag seine blütenreine Auswärtsbilanz. Jetzt will man auch vor eigenem Publikum gegen den SV Steinhausen nach zwei zuvor sieglosen Partien wieder zurück in die Erfolgsspur. Dass seine Elf gegen die unberechenbaren Gäste einen guten Tag braucht, weiß auch SF-Coach Stefan Wiest und gibt dies so mit auf den Weg. Gästecoach Dietmar Mang erlebte zuletzt wieder einmal die zwei Gesichter des SVS. In Halbzeit eins war man gegen Kirchberg völlig aus dem Takt, in Halbzeit zwei in der Verfassung wie man es sich nun auch in Schwendi wünscht. Wenn der Fünfte daran nahtlos anknüpfen kann, ist eine offene Partie zu erwarten.

Die Brust wird beim Tabellenführer SV Ringschnait von Woche zu Woche breiter. Zum einen verteidigte man erfolgreich die Tabellenführung, zum anderen ist die in den letzten vier siegreichen Partien gleich 17 Mal erfolgreiche Offensivabteilung des SVR derzeit nur schwer zu stoppen. Auch im Heimspiel gegen den VfB Gutenzell stehen die Zeichen daher klar auf Sturm. Die Gäste bringen eine Serie von drei Siegen am Stück mit, Keeper Benni Poser musste dabei nur ein Mal die Kugel aus dem eigenen Netz holen. Im Dürnach-Stadion dürfte auf den VfB-Schlussmann und seine Vordermänner ungleich mehr Beschäftigung zukommen. Der Achte spekuliert trotzdem auf Zählbares.

BSC ist in der Außenseiterrolle

Der SV Baustetten hat sich nach seinem dritten Auswärtssieg in Serie im ersten Tabellenviertel eingereiht. Völlig gegenläufig ist allerdings die Bilanz aus den letzten drei Heimspielen, in denen man gänzlich ohne Punkte blieb. Trotzdem bietet sich auf den ersten Blick die Heimpartie gegen BSC Berkheim an, Platz vier über den Spieltag hinaus zu halten. Gästecoach Philipp Birk-Braun, der auch schon für den SVB die Kickstiefel schnürte, will dagegen mit seiner Mannschaft unter Beweis stellen, dass der 3:2-Sieg gegen Sulmetingen keine Eintagsfliege war. Was der BSC aus der tabellarisch bedingten Außenseiterrolle macht, hängt auch von der SVB-Tagesform ab.

Beim FV Olympia Laupheim II offenbarte sich in den letzten Spielen wieder das Hauptproblem. Zwischen den Strafräumen spielt man ansehnlichen Fußball, vor dem eigenen und dem gegnerischen Tor hat das Schlusslicht aber Schwächen. Dies spiegelt sich dann auch in der Tabelle so wider. Nichtsdestotrotz glaubt man, gegen die SGM Warthausen/Birkenhard an Punkte kommen zu können. Der Aufsteiger bot in seinen letzten beiden Heimspielen gute Auftritte, in den letzten drei verlorenen Auswärtspartien konnte die SGM die eigene gute Spielanlage nicht in Zählbares verwerten. In Laupheim soll jetzt trotzdem der zweite Auswärtssieg der Saison her.

Anfang Oktober wähnte man sich beim SV Eberhardzell auf dem besten Weg, sich zeitnah aus dem letzten Tabellenviertel zu verabschieden. Nach zwei Niederlagen in Folge ist für den SVE die Tabellensituation aber nach wie vor eng. Mit Ausnahme der Vorsaison sah man in Heimspielen gegen den SV Dettingen ergebnismäßig immer gut aus, so soll es auch am Sonntag sein. Die Gäste mussten bei ihrem letzten Auftritt vor zwei Wochen den Sieg teuer bezahlen, Angreifer Jochen Kern fällt lange aus. Spielertrainer Oliver Wild hat aber personelle Alternativen, er selbst wird dann wohl die Sturmmitte besetzen. Dem SVD kommt die Favoritenrolle zu.

Den am Vorsonntag in Halbzeit zwei noch verspielten Sieg hätte der TSV Kirchberg gut gebrauchen können. Im Gesamtbild muss man dem TSV aber eine klar ansteigende Formkurve attestieren. Die kleine Serie mit drei ungeschlagenen Partien bildet sich in der Tabelle noch nicht richtig ab, anders wäre das dann mit dem angepeilten Sieg gegen den SV Baltringen. Im Lager der auswärts noch punktlosen Gäste ist man innerlich darauf eingestellt, dass der Abstiegskampf wohl ein Dauerthema werden könnte. Um den erfolgreich zu bestehen, muss eben auch auf fremden Plätzen gepunktet werden. In Kirchberg verlor der SVB jedenfalls noch nie.

Wer Spielertrainer Heiko Gumper vom SV Sulmetingen näher kennt, weiß, dass ihn die unerwartete Niederlage in Berkheim nicht nur einen Tag lang wurmte. Ganz offensichtlich war sich der Dritte nach einer eigenen 2:0-Führung auch ein Stück weit zu sicher. Mit dem FC Mittelbiberach steht nun für den SVS der nächste Aufsteiger vor der Tür. Die Gäste ihrerseits haben es zum zweiten Mal in Folge mit einem Team aus dem ersten Führungstrio zu tun, gegen Tabellenführer Ringschnait gab es am Vorsonntag nichts zu holen. Der FCM steht derzeit tabellarisch aber da, wo man hinwollte, muss nun aber ohne Spielertrainer Marcin Zukowski auskommen.