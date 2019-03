Steinewerfer auf dem Gigelberg verängstigen erneut Anwohner

Unbekannte haben diesen Monat offenbar an drei Tagen hintereinander Steine von der Schillerhöhe auf dem Gigelberg auf darunter liegende Häuser und Grundstücke am Weberberg geworfen. Dabei sei Sachschaden entstanden, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Walter diese Woche im Gemeinderat berichtete. Er zitierte dabei aus einer an ihn gerichteten E-Mail der betroffenen Anwohner und forderte die Stadt auf, hier endlich Maßnahmen zu ergreifen. Oberbürgermeister Norbert Zeidler kündigte für Anfang April eine Sitzungsvorlage an.

Am 7., 8. und 9. März seien die Steine vom Gigelberg geworfen worden, die an den Gebäuden am Weberberg sogar Sicherheitsglas zerschlagen hätten, zitierte Walter aus der Mail, die ihm ein Betroffener am 10. März geschrieben hat. „Wenn das einen Menschen trifft, dann brauchen wir hier nicht weiterzureden“, so der CDU-Stadtrat. „Wir haben jetzt erst März, aber mir graut es vor den Sommermonaten, was dann passieren könnte, wenn wir nichts unternehmen.“

Walter erinnerte daran, dass seine Fraktion bereits im vergangenen Jahr ein Eingreifen der Stadtverwaltung gefordert habe, bei dem auch über eine Videoüberwachung nachgedacht werden sollte (SZ berichtete). Er habe auch gehört, dass es seitens des Baudezernats Vorschläge gebe, wie man den Zustand durch bauliche Maßnahmen verbessern könnte. „Wir möchten, dass bei diesem Thema schnell etwas getan wird“, sagte Walter.

OB Zeidler sagte, dass es im Januar einen Termin mit Vertretern des Ordnungsamts, des Stadtplanungsamts und des Gemeinderats gegeben habe, bei dem auch das Steinewerferproblem thematisiert worden sei. Es sei außerdem ein zehnseitiger Bericht zur Sicherheitslage in Biberach in Arbeit, der am 4. April in der Sitzung des Hauptausschusses vorgestellt werde. Bereits seit mehreren Jahren gibt es immer wieder Anwohnerbeschwerden über Steinewerfer vom Gigelberg.