Stefanie Paul gewinnt M*-Springen

Stefanie Paul (RFV Altusried) hat beim Springturnier des RC Rißegg das M*-Springen gewonnen. Insgesamt zehn Prüfungen standen auf der Anlage der Familie Kohler auf dem Programm. Bei den Junioren ging es auch um die Kreismeistertitel.

Der gesamte erste Turniertag war nach Veranstalterangaben den Nachwuchspferden vorbehalten. In der Springpferdeprüfung der Klasse A* gewann Lea Rodi (RFV Reinstetten) die erste Abteilung, in Abteilung zwei teilten sich Natalie Steinhauser (RSZ am Bussenberg) und Hartwig Bendel (PSF Munderkingen) den Sieg.

In der Springpferdeprüfung der Klasse A** siegte Natalie Steinhauser (RSZ am Bussenberg). Lea Rodi (RFV Reinstetten) wurde Zweite, Hartwig Bendel (PSF Munderkingen) sicherte sich die Plätze drei und vier. In der Springpferdeprüfung der Klasse L hieß der Sieger Hartwig Bendel.

Das Stilspringen der Klasse A* konnte Melanie Elser-Hönscher (RFV Ulm-Wiblingen) für sich entscheiden, Maxime Füß (RSG Öpfingen) wurde Zweite, Luisa Mayer (RFV Ochsenhausen) erritt sich Rang drei. Diese Prüfung entschied auch über die diesjährige Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach in der Altersklasse der U18-Junioren. Gold ging an Jannik Ege (RC Rißegg), Silber sicherte sich Linn Sophie Friedmann (RV Moosbeuren). In der Springprüfung der Klasse A** siegte Maxime Füß (RSG Öpfingen). Christina Dudik (PSF Munderkingen) wurde Zweite und Sophia Bailer (RC Rißegg) Dritte.

Der zweite Turniertag begann mit Prüfungen für Junioren. Im Springreiterwettbewerb gewann Lena Ulmer (RG Heufelden) vor Emma Voltenauer (2./RV Moosbeuren) und Mia Brill (3./RV Sulmingen). Damit war auch der Kreismeistertitel in der Kategorie Springen U14 vergeben. Gold ging an Emma Voltenauer, Marlen Friedmann erreicht den Silberrang, Mia-Elisa Emsberger erhielt die Bronzemedaille (alle drei RV Moosbeuren).

Im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit hieß die Siegerin Sophie Moll (RC Rißegg). Ronja Wörz (RFV Wangen) wurde Zweite vor Mia Brill (RV Sulmingen). Damit sicherte sich Sophie Moll (RC Rißegg) auch den Sieg als Kreismeisterin in der Kategorie Springen U16. Silber ging an Mia Brill (RV Sulmingen), Bronze erreichte Emmy Dumbach (RSZ am Bussenberg). Nach der Stilspringprüfung der Klasse L für Amateure führte Sinikka Sproll (RC Rißegg) die Ehrenrunde an, Zweite wurde Carlotta Reisacher (RFZV Babenhausen). Annika Sproll (RC Rißegg) und Delia Prümmer (RSZ am Bussenberg) teilten sich Rang drei. Das Springen der Klasse L gewann Melissa Ramminger (RFV Westerheim) vor Tim Ritzal (2./PSV Bellenberg) und Jannik Ege (3./RC Rißegg).

Die höchstdotierte Prüfung des Turniers, das Springen der Klasse M*, gewann Stefanie Paul (RFV Altusried), sie wurde außerdem Zweite. Platz drei ging an Monique Weckenmann (RSZ am Bussenberg), Rolf Hartmann (RFV Bad Schussenried) wurde Vierter.