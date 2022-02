Stefan Stöferle lässt Allgäuer Konkurrenten hinter sich

Die Nachwuchs-Skirennläufer der TG Biberach sind am vergangenen Wochenende beim Skitty-Cup des deutschen Skiverbands (DSV) in Fischen am Stinesser Lift gestartet. Bei zwei Durchgängen beim Parallelslalom galt es sich mit der starken Allgäuer Konkurrenz zu messen. Felix Stöferle belegte nach zwei soliden Läufen in der Endabrechnung des Jahrgangs 2015 den siebten Platz und reihte sich im vorderen Mittelfeld ein. Stefan Stöferle zeigte zwei starke Fahrten, erzielte die Bestzeit und gewann somit das Rennen souverän vor seinen Allgäuer Konkurrenten.

Zeitgleich waren Maike Melzer und Niklas Kärcher ebenfalls beim Parallelslalom zum deutschen Skiliga-Cup am Tegelberg am Start. Im Kopf-an-Kopf-Duell fanden beide TG-Starter am Samstag noch nicht die optimale Linie und platzierten sich im Mittelfeld. Für Melzer bedeutete dies eine Verbesserung des DSV-Punktekontos und damit eine Verbesserung in der Startreihenfolge für die nächsten Rennen. Kärcher, der tags zuvor noch mit der Materialabstimmung zu kämpfen hatte, zeigte sich am Sonntag stark verbessert. Nach zwei angriffslustigen Fahrten stand in der Endabrechnung ein 14. Platz zu Buche. Auch Kärcher konnte damit seine Ranglistenpunkte verbessern.

Am kommenden Wochenende stehen erneut Wettkämpfe zur deutschen Skiliga auf dem Plan, am wahrscheinlich schwierigsten Hang auf der Tour, dem ATA in Oberjoch.