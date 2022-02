Stefan Stöferle fährt aufs Podest

Einige Skirennfahrer der TG Biberach sind am vergangenen Wochenende bei verschiedenen Rennveranstaltungen gestartet. Felix und Stefan Stöferle waren beim Skitty-Cup des Deutschen Skiverbands (DSV), einer neuen speziell für die Altersklassen U8 bis U10 konzipierten Rennserie am Tegelberg bei Füssen im Einsatz. Bei herrlicher Kulisse unterhalb von Schloss Neuschwanstein absolvierten die Rennfahrer zwei Durchgänge im Parallelslalom. Felix Stöferle belegte in der Endabrechnung des Jahrgangs 2015 den achten Platz. Sein Bruder Stefan erreichte im Jahrgang 2012 nach zwei hervorragenden Fahrten den dritten Platz bei sehr starker Konkurrenz.

Am Hochsiedellift in Thalkirchdorf fand zeitgleich das SBW-Eröffnungsrennen der Schüler (DSV-Kategorie 3) im Riesenslalom statt. Auf nach Angaben der TG-Skiabteilung fairer, aber sehr anspruchsvoller Piste konnte sich Mario Stöferle im Mittelfeld platzieren. Lena Ströbele und Elias Osterspey ereilte dasselbe Schicksal – nach einem starken ersten Durchgang und auf aussichtsreicher Position liegend, erreichten beide im zweiten Durchgang das Ziel nicht. Auch Julian Ströbele kam mit den Bedingungen nicht gut zurecht und blieb hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Ein seltenes Schauspiel bot sich den Jugendlichen und Aktiven bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Bernau im Schwarzwald: Am ersten Tag herrschten nahezu perfekte Bedingungen und strahlender Sonnenschein. Beim wohl stärksten Teilnehmerfeld der bisherigen Saison konnte sich Niklas Kärcher im Riesenslalom auf Platz 13 in der BaWü-Wertung der Aktiven einreihen, für die ebenfalls gewerteten schwäbischen Meisterschaften bedeutete dies Platz zehn. In der Gesamtwertung des DSV-Punkterennens setzte sich der ehemalige Weltcupfahrer Benedikt Staubitzer vom SC Mittenwald durch. Im Slalom steht noch immer die Suche nach der Form im Vordergrund, Kärcher schied im zweiten Durchgang aus. Ein Wochenende zum Vergessen erlebte auch Maike Melzer, in beiden Disziplinen erreichte sie das Ziel nicht.