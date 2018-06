Stefan Ruf wird Pfarrer in Biberach

Stefan Ruf (52), bisher Pfarrer der Seelsorgeeinheit Stuttgart-Vaihingen, wird im Frühjahr 2019 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Biberach. Er tritt damit die Nachfolge von Kaspar Baumgärtner an, der die Seelsorgeeinheit im Frühjahr verlassen hat. Dies teilte die Diözese Rottenburg-Stuttgart am Sonntag mit.

Ruf ist in Heilbronn geboren und in Neuhausen/Filder aufgewachsen. Nach einer Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher machte er am Seminar St. Pirmin in Sasbach sein Abitur. Theologie studierte er in Tübingen und Fribourg (Schweiz), im Jahr 2000 wurde Ruf in Neresheim zum Priester geweiht. Seine Vikarszeit verbrachte er in Weil der Stadt, Schorndorf und Friedrichshafen. 2004 wurde er Pfarrer der Gemeinde Christus König in Stuttgart-Vaihingen, zusätzlich ab 2005 Pfarrer in Stuttgart-Rohr und ab 2009 auch Pfarrer der Kirchengemeinden Maximilian Kolbe und St. Maria in Stuttgart-Büsnau. In der Zeit von 2006 bis 2010 war Ruf außerdem stellvertretender Stadtdekan in Stuttgart.

Zur Seelsorgeeinheit Biberach gehören die Gemeinden St. Martin, St. Josef und Heiligste Dreifaltigkeit in Biberach, St. Alban in Mettenberg und St. Gallus in Rißegg , zudem die Katholische Kroatische Gemeinde Sveti Nikola Tavelić in Biberach.