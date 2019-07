Stefan Münst ist SZ-Sportler des Monats Juni

Der Fußballer Stefan Münst vom SV Langenenslingen hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats Juni gewonnen. Der Angreifer des SVL erhielt rund 37 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Internetabstimmung auf www.schwäbische.de. Mit 37 Treffern hatte sich Stefan Münst zum Torschützenkönig der Kreisliga A II Donau in der Saison 2018/19 gekrönt. Er trug so wesentlich zum Meistertitel des SV Langenenslingen und zur Rückkehr in die Bezirksliga nach 20 Jahren Abstinenz bei.

Hannah Reichle, Kunstradsportlerin vom RMSV Bad Schussenried, bekam rund 31 Prozent der Stimmen und belegte damit Platz zwei bei der SZ-Wahl. Rang drei ging an die Radsportlerin Hanna Geiser (RSC Biberach), die rund 16 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt.

Dahinter reihten sich der Kunstradsportler Linus Weber (SV Kirchdorf), der Fußballer Eryk Müller (SV Ellwangen), der Fußballer Felix Bonelli (FV Bad Schussenried), die Tennisspielerin Jule Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld), der Fußballer Manuel Münst (SV Ringschnait), der Fußballer Jochen Hauler (SGM Warthausen/Birkenhard), der Fußballer Markus Bufler (BSC Berkheim), die Fußballerin Lisa Müller (SV Mietingen) und der Fußballer Stefan Kärcher (TSV Ummendorf II) ein.