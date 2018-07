Stawik zeigt starke Laufleistung

Connor Stawik von der TG Biberach hat beim „4plus5-Mini“-Triathlon in Ulm Rang vier in seiner Altersklasse erreicht. Bei dem als Swim & Run ausgetragenen Wettkampf startete der Biberacher in der Altersgruppe 2008 (Schüler B) mit weiteren 21 Kindern.

Beim Schwimmen über 100 Meter überragten die Sportler des SSV Ulm 1846. Stawik behauptete sich als Sechster gut und stieg nach 2:01 Minuten aus dem Wasser. Schnell durchquerte er die Wechselzone und legte beim anschließenden 800-Meter-Lauf die beste Zeit in seiner Altersgruppe hin. Somit überquerte Stawik letztlich auf Rang vier liegend die Ziellinie.