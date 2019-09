Mona Fakler und Noah Steigmiller von der TG Biberach haben beim Ironman 70.3 in Zell am See ihr Debüt über die Triathlon-Mitteldistanz erfolgreich absolviert. TG-Nachwuchstriathlet Connor Stawik gewann derweil den Swim & Run-Wettbewerb in Kirchheim.

1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen standen in Zell am See über die Mitteldistanz auf dem Programm. Geschwommen wurde im glasklaren Wasser des Zeller Sees. Auch die Radstrecke über den Filzensattel sowie der anschließende Halbmarathon entlang des Zeller Sees stellten eine Herausforderung dar. Mona Fakler beendete unter 372 weiblichen Starterinnen das Rennen mit einer Zeit von 5:41:31 Stunden. Dies bedeutete am Ende Rang 74 in der Gesamtwertung und Platz 18 in ihrer Altersklasse. Für Noah Steigmiller standen am Ende 5:00:38 Stunden auf der Anzeigetafel. In der Endabrechnung erreichte er damit Platz 206 unter insgesamt 1740 Männern. In der Altersklasse der 18- bis 24-Jährigen reihte er sich auf Rang 13 ein.

Den Wettkampf bei den Profis entschieden Daniela Bleymehl (4:23:49) und Thomas Steger (3:55:02) für sich. Sieger bei den sogenannten Altersklassenathleten waren die Niederländerin Marlene de Boer (4:48:04) und der Franzose Julien Viennot (4:17:23).

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der fünfte Kirchheimer Swim & Run als Teil des Regiocups Stuttgart ausgetragen. Im Freibad von Kirchheim unter Teck traten die 15 Schüler und Schülerinnen B zum ersten Wettkampf des Tages an, darunter war auch Connor Stawik von der TG Biberach. 100 Meter Schwimmen und 400 Meter Laufen galt es zu bewältigen. Stawik verließ das Schwimmbecken als Zweiter und nahm nach einem mäßig schnellen Wechsel auf der Laufstrecke die Verfolgung der Erstplatzierten auf. Mit der schnellsten Laufzeit konnte er seine Konkurrentin schließlich einholen und alle anderen hinter sich lassen. In der Zeit von 3:27 Minuten erreichte Stawik den ersten Platz. Knapp eine Minute später kamen die zweit- und drittplatzierten Jungs hinter den beiden besten Mädchen ins Ziel.