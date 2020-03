Stawik behauptet sich gut im Männerfeld

Nachdem die Crosslaufsaison beendet ist, sind etliche Läufer aus dem Landkreis beim Ottobeurer Frühjahrslauf über die Distanz von sechs und zehn Kilometern an den Start gegangen, um ihre Form auf der Straße zu testen. Dabei belegten sie einige Podestplätze in verschiedenen Altersklassen.

Der Nachwuchstriathlet Connor Stawik von der TG Biberach wählte die für ihn recht lange Sechs-Kilometer-Distanz. Da es keinen Jugendlauf gab, floss sein Ergebnis in die Männerwertung ein. Die Strecke führte vom Stadion aus raus auf die Straße und von dort aus in einen Wald, in dem die Starter über die kürzere Distanz eine kleine Runde und die anderen eine entsprechend längere Runde zu absolvieren hatten. Stawik schlug sich im Vergleich mit seinen wesentlich älteren Konkurrenten sehr gut. Er überquerte nach 24:59 Minuten als Neunter der Gesamtwertung die Ziellinie. Insgesamt 55 Läufer waren am Start. Es gewann Michael Sassnik (LC Aichach/20:59 Minuten) bei den Männern und Hannah Sassnik (24:37 Minuten) bei den Frauen.

Florian Fischer läuft auf Rang sechs

Über die zehn Kilometer lief Florian Fischer (SV Birkenhard) in 37:36 Minuten auf Rang sechs in der Gesamtwertung (3. Altersklasse/AK 40). Sein Vereinkamerad Markus Fajerski belegte den zehnten Platz (38:11/4. AK30). Ralf Kusterer (SV Reinstetten) kam in 38:39 Minuten auf den zwölften Platz (2. AK50). Sieger im Männerfeld war Edwin Singer (TV Kempten/35:58 Minuten) und bei den Frauen Natalie Rauh (TV Kempten/42:40). 155 Teilnehmer waren insgesamt am Start.