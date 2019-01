Staufermedaille für Ludger Semmelmann

Europaminister Guido Wolf hat Ludger Semmelmann aus Biberach diese Woche in Stuttgart mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, einer der höchsten Auszeichnungen des Landes. Damit würdigt das Land die Verdienste Semmelmanns um die Beziehungen zu Biberachs polnischer Partnerstadt Schweidnitz.

„Sie hatten schon früh den Blick in Richtung unseres östlichen Nachbarn, in Richtung Polen, gelenkt. Dorthin, wo sich in Folge der deutschen und europäischen Teilung echte Aussöhnung, echtes Verständnis und Miteinander erst vergleichsweise spät ausbilden konnte“, sagte Wolf in seiner Laudatio.

Semmelmann habe aber schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs versucht, erste Kontakte nach Polen zu knüpfen. Als es dann auch in Folge seines Engagements zu einem Partnerschaftsvertrag zwischen Biberach und dem polnischen Schweidnitz kam, übernahmen Semmelmann den Vorsitz des zugehörigen Ausschusses im Partnerschaftsverein der Stadt Biberach. Dieses Amt hatte er von 1990 bis 2018 inne. In dieser Zeit organisierte und leitete er regelmäßig Schüleraustausche zwischen den beiden Städten. Darüber hinaus initiierte Ludger Semmelmann einen Deutsch-Intensiv-Kurs für begabte Schüler aus Schweidnitz. Dabei bekamen und bekommen die polnischen Schüler die Gelegenheit, eine Woche lang bei einer Familie in Biberach zu leben und ein intensives Sprach- und Kulturprogramm wahrzunehmen. „Sie haben sich um die deutsch-polnische Aussöhnung und Freundschaft verdient gemacht“, sagt Wolf.