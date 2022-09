Stationenweg an einem Wendepunkt des Lebens

Das Dekanat Biberach lädt Bürgerinnen und Bürger, die während der Corona-Pandemie oder erst vor Kurzem in Ruhestand gegangen sind, demnächst oder nächstes Jahr in Ruhestand gehen, zu einem Stationenweg mit Stehempfang ein. Die Veranstaltung mit dem Motto „Den Lebenskompass neu ausrichten“ ist am Freitag, 23. September. Man wolle auf das Arbeitsende oder den bereits begonnen Ruhestand zurückblicken und den Übergang in die neue Lebensphase unter den Segen Gottes stellen, heißt es in der Ankündigung des Stationenwegs mit spirituellen Impulsen, Texten und Musik. Der Segensgottesdienst beginnt um 17 Uhr in der Kirche St. Josef, Birkendorferstraße 8 in Biberach. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung bis 19. September bei der Geschäftsstelle des Dekanats Biberach, Telefon 07351 / 80 95 400, E-Mail Dekanat.biberach@drs.de, gebeten. Aber auch eine spontane Teilnahme ist möglich.