Startschuss fürs Stadtradeln fällt am 14. September

Bald geht es los. In der Biberacher Geschichte fällt am 14. September das erste Mal der Startschuss für die Aktion „Stadtradeln“. Auch wenn die aktuelle Corona-Situation viele Einschränkungen mit sich bringt, darf ein kleiner symbolischer Auftakt zu dieser „Stadtradeln“- Premiere nicht fehlen.

Am Montag, 14. September, ab 17.30 Uhr können sich alle Radbegeisterten und Interessierten auf dem Marktplatz in Biberach einfinden. Neben dem Erhalt eines tollen „Stadtradeln“-Reflektor-Aufklebers hat man zudem die Chance, einen Wertgutschein für einen Fahrradsicherheitscheck zu gewinnen. Dafür muss man nur ein glückliches Händchen haben und das richtige Los aus der Losbox ziehen. Die Biberacher Fahrradläden „Die Fahrradprofis“, „Radsport Reichel“ und „Mr. Speiche“ haben die Gutscheine zur Verfügung gestellt und tragen damit zur Sicherheit der Biberacher Fahrradfahrer bei. Ganz nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, sind die Gutscheine und Reflektor- Aufkleber nur so lange der Vorrat reicht, erhältlich.

Mit einer kurzen Ansprache wird das „Stadtradeln“ um circa 18 Uhr offiziell eröffnet. Danach endet die Veranstaltung mit einer symbolischen Durchfahrt unter dem Torbogen auf dem Marktplatz. Die jeweiligen „Stadtradeln“-Teams können diese Gelegenheit auch gerne als Startpunkt nutzen, um daraufhin bei einer ersten Tour das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und gleichzeitig Kilometer zu sammeln.

Während der gesamten Veranstaltung gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen. Bei leichtem Regen findet die Veranstaltung statt, bei starkem Regen entfällt sie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.