Startschuss für das neue Personalwohnheim

Auf dem Biberacher Gesundheitscampus entsteht, neben den bereits vorhandenen medizinischen Einrichtungen, ein neues Wohnheim für die Mitarbeiter der Sana-Kliniken Landkreis Biberach. In unmittelbarer Nähe zum neuen Zentralkrankenhaus, welches am 11. September den Betrieb aufnimmt, fand kürzlich der Spatenstich für den neuen Energieeffizienzbau mit 63 Wohneinheiten statt. Das geplante Wohnheim soll bis August 2022 fertiggestellt werden.

Geschäftsführerin der Sana-Kliniken, Beate Jörißen, Landrat Heiko Schmid, der Geschäftsführer des ausführenden Bauunternehmens, Fritschle, Mathias Fritschle sowie Vertreter des Betriebsrates der Sana-Kliniken gaben den Startschuss für den Bau von 63 Wohnungen auf dem Gesundheitscampus. Im Paracelsusweg, in unmittelbarer Nähe zum neuen Zentralklinikum, wird hier innerhalb der nächsten 12 Monate kostengünstiger Wohnraum für Auszubildende und Mitarbeiter der Kliniken entstehen. Gebaut wird ein Energieeffizienzhaus nach KfW-Standard 40 mit besonders leistungsstarker Heiz- und Haustechnik. Der symbolische erste Spatenstich markiert nun den Baubeginn für das vierstöckige Gebäude, das ausschließlich Ein- und Zwei-Zimmer-Appartements enthalten soll. Bodentiefe Fenster bringen viel Licht in die modernen Räumlichkeiten, die teilweise mit Balkon ausgestattet sind. Für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner der voll möblierten Wohneinheiten werden zudem eigene Parkplätze direkt vor dem Gebäude zur Verfügung stehen.

Für Beate Jörißen durchaus ein Grund zum Feiern: „Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist insbesondere in strukturstarken Regionen wie der unsrigen sehr hoch und wird hoch bleiben. Ich freue mich daher sehr, dass wir unseren Mitarbeitern neben den attraktiven Arbeitsbedingungen im neuen Klinikum auch attraktiven Wohnungen bieten können.“ Einen besonderen Dank richtete sie in ihrer Ansprache an die Uttenweiler Bauunternehmer: „Mit der Firma Fritschle haben wir einen kompetenten Partner gefunden, um unsere Vorstellungen von einem modernen Komplettpaket für unsere Mitarbeiter umzusetzen.“

Die Bedeutung von attraktiven Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung von qualifizierten Fachkräften betonte auch Landrat Heiko Schmid in seiner Rede: „Für einen gut funktionierenden Gesundheitscampus der kurzen Wege ist neben der neuen Klinik, auch arbeitsplatznaher Wohnraum essentiell. Zudem ist ein modernes, attraktives Personalwohnheim ein Wettbewerbsvorteil für die Sana-Kliniken Landkreis Biberach im Werben um Auszubildende und examinierte Pflegekräfte.“

Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist für August 2022 angesetzt, die Baukosten sind mit rund acht Millionen Euro beziffert.