Startschuss für die Rundenwettkämpfe im Schützenkreis

Im Schützenkreis Biberach-Iller sind die Rundenwettkämpfe 2019/2020 gestartet. 73 Mannschaften in fünf Disziplinen gehen in diesem Winterhalbjahr an den Start und kämpfen wieder um jeden Ring der über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Die Luftpistolen machten in Kreisliga A und Kreisliga B den Anfang. Es wurden gleich gute Ergebnisse erzielt. In der Kreisliga A haben sich zwei Mannschaften an die Spitze der Tabelle gesetzt. Der SV Birkenhard I durch das 1420:1371 gegen die Erste der SGi Biberach und der SV Laupheim II durch seinen 1420:1362-Ringe-Sieg gegen den SV Ringschnait I.

Die Erste der SGi Bad Schussenried setzte sich gegen Biberachs Zweite mit 1410:1371 Ringen durch. Gut aus den Startlöchern kamen auch die Oberstetter, die sich beim ZSV Dietenheim klar mit 1390:1337 Ringen durchsetzten. In der Kreisliga B kämpfen elf Mannschaften um jeden Ring. Hier hatte der SV Essendorf beim 1404:1321-Ringe-Sieg den besten Start. Die SGi Erolzheim konnte ihre Begegnung beim SV Sinningen klar mit 1392:1324 Ringen gewinnen.

Eine deutliche Angelegenheit war auch der Auswärtssieg des SV Balzheim bei der Zweiten des ZSV Dietenheim. Die Balzheimer siegten mit 1372:1290 Ringen. Für die Zweite des SV Reinstetten gab es bei der Niederlage in Rot nichts zu gewinnen. Der SV Rot I siegte überlegen mit 1368:1246 Ringen. Eine spannende Begegnung war SV Reinstetten I gegen SV Burgrieden I. Hier setzten sich letztendlich die Reinstetter mit 1336:1335 Ringen durch. Die Zweite des SV Burgrieden erzielte 1211 Ringe. Die besten Einzelergebnisse erzielten Andrea Christ vom SV Essendorf und Frank Guderlei von der SGi Biberach mit jeweils 365 Ringen.