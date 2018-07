Startklar: Biberach heißt die Station nach Daegu

Das Leichtathletik-Meeting „Weltklasse in Biberach“ (Wib) hat einen Ruf, den die Veranstalter immer wieder hervorheben: „Wib ist familiär“, da kommen die Sportler gern. Dass die Sportler nicht nur wegen des guten Essens und der tollen Unterkunft nach Oberschwaben kommen, zeigt die neueste Auszeichnung, auf die die TG Biberach stolz sein kann: Die Wib ist das einzige EAA-Classic-Meeting in Deutschland und eines von gerade einmal 14 in Europa. Den Titel erhielt das Sportfest vom Europäischen Leichtathletik-Verband.

Dass das Meeting diesen Titel verdient hat, will die TG am Montag, 27. Juni und Dienstag, 28. Juni, abermals unter Beweis stellen. Dass unter den 200 Sportlern aus 20 Nationen wieder einige Topstars sein werden, versteht sich von selbst. In 13 Disziplinen können die Sportler noch ihre Normen für die Weltmeisterschaft Ende August in Daegu (Südkorea) holen. Auch hoffen die Veranstalter, dass mehr Sportler kommen, da das Meeting in Lausanne nicht wie im Vorjahr zeitgleich stattfindet. „Das hat ein paar gute Starter abgezogen“, sagt Hubert Hagel von der TG Biberach

Drei feste Zusagen hält Heinz Hüsselmann von „Performance Promotion“ bereit. Zum Kugelstoßen um den Ewa-Riß-Cup, das die Sportler am 27. Juni (18 Uhr) auf dem Marktplatz austragen, kommen garantiert Ralf Bartels und David Storl. Die beiden feierten einen Doppelsieg bei der Hallen-EM 2011.

Schlangen will Tempo tanken

Dritter im Bunde ist der 1500-Meter-Vizeeuropameister Carsten Schlangen. Der Läufer will am 28. Juni entweder auf 800 Metern oder 1500 Metern antreten. „Ich hoffe, dass ich zur Weltklasse bereits die WM-Norm für die 1500 Meter habe. Dann trete ich auf 800 Metern an, um Schnelligkeit zu tanken“, sagt der 1500-Meter-Läufer. Schlangen gehört zu einem von zwei deutschen Läufern, der die diesjährige WM-Norm von 3:35 bereits unterboten hat.

Falls nicht, fliegen in Biberach die 800 Meter aus dem Programm. „Dann installieren wir ein Rennen für die Norm“, sagt Veranstalter Hüsselmann. Das freut Schlangen, denn eine gute Zeit holt er nicht nur durch schnelles Laufen. Er braucht dafür auch einen Tempomacher, erzählt er. Dieser läuft das Rennen vor, schaltet sich aber beim Kampf um die Platzierungen aus. „In Deutschland gibt es viele dieser gemachter Rennen“, sagt Schlangen. Bei Schlangens Wib-Auftritten 2006 und 2010 gab es diese Tempomacher nicht und die Zeiten wurden schlechter.

Mehr Meldungen ab Juni

Weitere Zusagen kann der Veranstalter noch nicht geben. Die meisten Sportler melden sich erst kurz vor dem Wib. Nach der Weltklasse-Auftaktveranstaltung in Kassel möchte Hüsselmann aber regelmäßig mehr Namen nennen. Andeutungen gab es aber auch schon zur Pressekonferenz: Zu der Weltklasse in Cuxhaven haben sich bei den Frauen und Männern Weltmeister im Diskus gemeldet.

Bloß gibt’s in Cuxhaven doch kein Diskuswerfen, weil die in der Nordsee landen würden. „Und es wäre ein Leichtes, die nach Biberach zu holen“, sagt Hüsselmann. Auch das kubanische Nationalteam könnte wieder nach Biberach kommen. „Die Weltklasse in Biberach ist eine wichtige sportliche Herausforderung. Sie können sich mit den Besten messen“, sagt Hüsselmann. Bloß Usain Bolt kommt garantiert nicht. „Der will für 9,7 Sekunden 500 000 Euro“, sagt Hüsselmann.

Meldungen gab es auch bei den Sponsoren: Unisono verkündeten die Vertreter von Vollmer, Ewa Riss, EnBW und Liebherr, dass sie auch die sechste Weltklasse in Biberach mitfinanzieren möchten. Dann kann die Wib noch ein bisschen besser werden. Da sich der Hauptsponsor des Sparkassen-Cups in Stuttgarte zurückgezogen hat, ist Biberach 2012 wahrscheinlich das wichtigste Leichtathletik-Ereignis in Süddeutschland.