Start-up eröffnet Biberacher Büro

Ein paar Wochen arbeiten sie schon in den neuen Räumlichkeiten in Biberach, nun hat das Team von „Azowo“ sein Biberacher Büro in der Wolfentalstraße offiziell mit einer kleinen Feier eröffnet. Das Start-up widmet sich der Organisation von Firmen-Fuhrparks. Das Ziel: Die Auslastung der Wagen soll um bis zu 40 Prozent effizienter werden. „Wir bieten eine Software an, über die jeder Mitarbeiter angeben kann, welche Art von Wagen er in welchem Zeitraum braucht.

Das System sucht dann den passenden Wagen aus“, sagt Peter Jegutzki. Er leitet das Start-up gemeinsam mit Patric Schneider und Andreas Kopf. Alle Firmenautos können außerdem per Chip oder per App schlüsselfrei geöffnet werden. Schon vor vier Jahren hatten die drei, die alle aus der Region Biberach stammen, die Idee für das Start-up, 2015 gründeten sie „Azowo“ , kurz darauf gaben sie ihre alten Jobs auf. Die vergangenen Wochen haben sie ihre neuen Räume eingeräumt, acht Mitarbeiter unterstützen sie mittlerweile.