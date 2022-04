Start in die Tauchsaison – Antauchen des TSC Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem „Antauchen“ am und im Gurrenhofsee bei Senden begann am 24. April die „offizielle“ Saison für den Tauch-Sport-Club Biberach (TSCB).

An diesem See hat der TSCB zusammen mit drei weiteren Vereinen einen Uferstreifen gepachtet, von dem aus die Vereinsmitglieder zwischen März und Oktober des Jahres jederzeit Tauchen gehen können.

Trotz kühler Temperaturen und schlechter Wetterprognose ließen sich die Taucher nicht davon abhalten, im 10 Grad „warmen“ Wasser nach einer Schatzkiste mit verschiedenen Überraschungen zu suchen, die schon am frühen Morgen im See versteckt wurde.Zum Einstieg ins Wasser gab´s nur ungefähre Angaben in welche Richtung zu tauchen ist.

Nicht zu kurz kam an dem Tag natürlich auch die Geselligkeit und es bestand ausreichend Gelegenheit, Pläne für die anstehende Saison zu schmieden.Weitere Informationen zum Tauch-Sport-Club Biberach finden Sie unter www.tsc-biberach.de.