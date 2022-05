Keine Angst vor großen Namen: Biberacher stylt Stars wie Helene Fischer und Pamela Anderson

Helene Fischer, Vanessa Mai, Andrea Berg, Hannelore Elsner und sogar Pamela Anderson haben sich schon in seine Hände begeben: Konstantinos Gkoumpetis ist bekannter Fashion Stylist und Creative Director aus Berlin.

Seine Liebe gilt starken Frauen und der Magie, mit dem perfekten Styling, das Beste aus seinen Kundinnen herauszuholen. „Ich habe den schönsten Job der Welt und bin dankbar für alles, was ich erleben darf“, sagt der 36-Jährige. Angefangen hat seine Geschichte allerdings in Biberach, in seiner Jugend war es sein größter Traum Musicaldarsteller zu werden. Doch dann kam alles anders.

Auch Hannelore Elsner hat Konstantinos Gkoumpetis schon einmal den perfekten Look verpasst. (Foto: privat)

In jungen Jahren stand er für einige Stücke der Jugendkunstschule Biberach auf der Bühne. Er war Balu, der Bär, im „Dschungelbuch“ und auch der Löwe im „Zauberer von Oz“. „Eigentlich wollte ich immer in Biberach bleiben und plötzlich war ich der erste aus der Clique, der wegging“, erzählt Konstantinos Gkoumpetis.

Mit 16 Jahren zog es ihn nach Stuttgart, dort absolvierte er eine Ausbildung als Kaufmann für Bürokommunikation. „Für meine Eltern war es wichtig, dass ich etwas Anständiges lerne“, sagt er lachend. „So ist das eben in der Kleinstadt. Ich hatte aber immer einen anderen Traum im Kopf.“

Alles begann „just for fun“

Dass er sich für Mode, Haare und Styling interessiert, kristallisierte sich schon früh heraus: „Es hat mir immer mega Spaß gemacht, meine Freundinnen und Familie fürs Ausgehen zu stylen.“ Er probierte alles aus und merkte schnell, dass sein Herz hier zu Hause ist. Das sollte seine Zukunft sein. „Vor allem Frauen inspirieren mich. Ich möchte sie zum Strahlen bringen und alles aus ihnen herausholen.“

Mit der Sängern Vanessa Mai arbeitet Konstantinos Gkoumpetis seit Jahren eng zusammen. (Foto: privat)

Während seiner Ausbildung arbeitete Konstantinos Gkoumpetis in einer Bar in Stuttgart. Eines Tages kam ein Fotograf und wollte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ablichten: „Ich habe sofort gesagt, ich kümmere mich um Make-up, Haare und Styling“, erzählt Konstantinos Gkoumpetis.

„Alle waren begeistert und der Fotograf engagierte mich für kommende Projekte. Das war eigentlich der Start meiner Karriere, obwohl ich das alles so nebenher und just for fun machte.“

Eine Portion Glück gemischt mit harter Arbeit

Dass er einmal ein international publizierter Artist für Magazine wie beispielsweise „Vogue“ und „Elle“ und bei den Stars und Sternchen so gefragt sein würde, hätte er damals nicht gedacht: „Ich habe einfach auf mein Herz gehört und das gemacht, was ich liebe“, sagt der Fashion Stylist.

„Dazu gehört nicht nur Talent und harte Arbeit, sondern auch eine große Portion Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.“ Heute führt er ein erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Berlin.

Eine Frau, die er immer einmal stylen wollte: Konstantinos Gkoumpetis mit Sängerin Helene Fischer. (Foto: privat)

Seit Jahren arbeitet er immer wieder mit Sängerin Vanessa Mai zusammen und begleitet sie bei ihren Videodrehs und Fotoshootings. „Sie ist wahnsinnig talentiert, herzlich warm und ikonisch“, sagt der Stylist. Aktuell steht auch ein Großprojekt mit Sängerin Andrea Berg an, die Show „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ findet Ende Juli in Aspach statt.

Konstantinos Gkoumpetis mit Bonnie Tyler beim Abendessen. (Foto: privat)

„Andrea Berg ist eine krass präsente Frau, eine Amazone. Es macht unheimlich Spaß mit ihr zusammenzuarbeiten“, sagt Konstantinos Gkoumpetis. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit spielt auch die persönliche Ebene eine entscheidende Rolle:

Das gegenseitige Feeling muss auf jeden Fall passen, sonst funktioniert das nicht. Mit allen Kundinnen, mit denen ich arbeite, findet immer ein persönliches Gespräch statt, wir müssen uns kennenlernen.

Und weiter sagt er: „Ich sehe diese Frauen sehr verletzlich, sie müssen sich bei mir fallen lassen können.“

Konstantinos Gkoumpetis (Foto: Egbert Krupp)

So traf er vor ein paar Jahren auch die bekannte US-amerikanische Schauspielerin Pamela Anderson: „Sie kam rein, frisch geduscht, ohne Make-up und mit Sonnenbrille. Sie ist eine sensationelle Frau, auf jeden Fall eine der schönsten Frauen der Welt.“ Mit der britischen Sängerin Bonnie Tyler war er bereits zum Abendessen verabredet: „Von der Energie her war dieser Abend kaum zu toppen.“

So eine Frau wie Pamela Anderson trifft man nicht oft im Leben: Konstantinos Gkoumpetis hat es durch seine Berufung geschafft. (Foto: privat)

Auch mit Sängerin Helene Fischer arbeitete er bereits zusammen: „Ich habe sie mal auf einer Aftershow-Party kennengelernt und dachte mir, dass ich gerne mal mit ihr arbeiten würde.“ Drei Jahre später kam die Anfrage.

Frauen spielen im beruflichen Leben von Konstantinos Gkoumpetis eine entscheidende Rolle. Privat ist es vor allem eine Frau, die sein Leben geprägt hat: „Ohne meine Mama wäre ich heute nicht, wo ich bin. Sie war immer bedingungslos an meiner Seite und hat ich bei allem unterstützt. Sie ist mein Fels in der Brandung.“

Die gute Beziehung zu seiner Mutter hat auch sein Frauenbild geprägt: „Ich liebe starke Frauen, ich behandele sie mit Respekt und sehe sie als die großartigen Wesen, die sie sind.“ Diese Werte hat er bereits in frühester Kindheit gelernt: „Ich liebe Biberach auch deshalb nach wie vor und bin dankbar, dass ich dort so behütet aufgewachsen bin.“