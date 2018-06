Starker Schlussspurt zur Vizemeisterschaft

Bei der Württembergischen Einzelmeisterschaft im Blitzschach haben zwei Oberschwaben in Spaichingen aufgetrumpft. Der für den SV Jedesheim startende Ulmer Mark Heidenfeld verteidigte seinen Titel souverän. Dahinter sicherte sich der Biberacher Bernhard Sinz mit einem starken Schlussspurt die Vizemeisterschaft vor dem drittplatzierten Fidemeister Josef Gheng (SK Wernau).

Bei der „Württembergischen“ im Blitzschach bekam jeder Spieler fünf Minuten pro Partie. Bereits im Vorjahr hatte der internationale Meister Mark Heidenfeld (SV Jedesheim) das Turnier klar dominiert. Auch in Spaichingen war früh klar, dass der Titel nur über ihn führen wird. Am Ende holte er sich mit 21 von 25 Punkten einen sicheren Sieg. Um die Vizemeisterschaft gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Vorjahresdritte Bernhard Sinz (TG Biberach) hatte zwischenzeitlich schon fast den Anschluss verloren. Mit einem starken Endspurt holte er aber Punkt um Punkt und schob sich am Ende noch auf Platz zwei. In der Endabrechnung lag Fidemeister Sinz mit 19 Punkten zwar klar hinter Heidenfeld, aber auch knapp vor den Fidemeistern Josef Gheng (SK Wernau) und Jens Hirneise (TSV Schönaich/jeweils 18,5 Punkte). Zusammen mit Heidenfeld wird Sinz nun die württembergischen Farben bei der deutschen Einzelmeisterschaft vertreten.

Sein nächstes Blitzturnier bestreitet Bernhard Sinz bereits am Freitag, 15. Juni. In Biberach steht dann die neunte Runde der Biberblitzserie „7 aus 10“ an. Dieses Turnier steht allen Schachinteressierten offen. Anmeldungen sind am Freitag zwischen 19.30 und 20 Uhr im TG-Heim-Restaurant in der Adenauerallee möglich.