Starke Teamleistung bringt TG-Damen Sieg in Esslingen

Dank einer mannschaftlich geschlossenen Vorstellung in Esslingen haben die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach die SG Hegensberg-Liebersbronn mit 28:25 (15:12) bezwungen und damit eine starke Hinrunde ohne Auswärtsniederlage gekrönt.

Zurecht herrschte nach dem Schlusspfiff auf der Platte und in der Biberacher Kabine der Sporthalle Römerstraße in Esslingen eine zufriedene und fröhliche Stimmung. Alle 14 Spielerinnen und auch Zeitnehmerin Claudia Waibel konnten ihren Teil zum erfolgreichen Hinrundenabschluss beitragen.

Dabei brauchte die TG, bei der Daniela Ruf ihr Comeback nach ihrer Schulterverletzung feierte, zunächst geschlagene zehn Minuten, bis sie ins Spiel fand. Es fehlte nicht an Motivation, sehr wohl aber an Körpersprache und an einem sinnvollem Konzept im Angriffsspiel. In der Folge wurde man aber stetig besser, ohne komplett zu überzeugen. Angeführt von einer überragenden Yvonne Schneider konnte man sich nach 18 Minuten mit 10:6 absetzen und überzeugte vor allem kämpferisch immer mehr.

Auch im zweiten Durchgang zeigten die Biberacherinnen ein gutes Spiel. Vor allem die Einstellung stimmte nun und man kämpfte um jeden Ball. Dem Angriffsspiel drückten mehrere Biberacherinnen ihren Stempel auf und so konnte man sich erst einen Fünf-, dann einen Sieben-Tore-Vorsprung erarbeiten. Am Ende leistete man sich dann aber noch einige Fehler, die die Gastgeberinnen zu nutzen wussten und verkürzen konnten.

„Das war heute eine klasse Leistung aller Spielerinnen. Jede konnte ihre Spielminuten nutzen und ihren Teil zum Sieg beitragen“, so Teammanagerin Claudia Waibel. In der Tat war es die Krönung einer starken Hinrunde: Lediglich zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams Reichenbach und Nellingen stehen zu Buche. Dazu stellt man aktuell die zweitbeste Abwehr der Liga und ist auswärts immer noch ungeschlagen. Ausruhen will sich die Mannschaft darauf aber nicht, denn bereits am kommenden Sonntag startet die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel beim TSV Köngen.