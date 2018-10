Starke Schlusspaarung sichert TG-Erfolg

Die Oberliga-Kegler der TG Biberach haben dank ihrer starken Schlusspaarung gegen Albstadt gewonnen. Biberachs zweite Männermannschaft musste eine bittere Niederlage quittieren, die TG III gewann. Die TG-Frauen bleiben weiter unangefochten an der Tabellenspitze.

Oberliga Männer: SKV Albstadt – TG Biberach 3:5 (3169:3204). Im Startpaar kämpfte Biberachs Jens Fiederer (507/1) hartnäckig um jeden Kegel und wurde belohnt. Reiner Ott (525/0) fehlten nach einer hart umkämpften Partie sieben Kegel zum Punktgewinn. Im Mittelpaar konnte Martin Mysliwitz (503/0) in der zweiten Hälfte nicht mehr mit seinem Gegner mithalten und verlor das Duell nach einem dramatischen Schlussspurt mit einem Kegel. Marcel Betz (506/0) hatte seinem Gegner wenig entgegenzusetzen. Das TG-Schlusspaar blieb davon unbeeindruckt. Marc Bogenrieder (597/1) erzielte eine persönliche Bestleistung. Joachim Hardegger (566/1) ließ sich von der guten Stimmung anstecken und machte den Auswärtssieg perfekt.

Regionalliga Männer: TG Biberach II – TSG Ailingen 3:5 (2981:2987). Im Startpaar sicherte sich Uwe Waibel (533/1) nach einer gelungenen Vorstellung den Punkt. Elias Lachmaier (483/0) verlor knapp um zehn Kegel. Im Mittelpaar hatte Michael Herrmann (526/1) seinen Gegner fest im Griff. Wojciech Kwiatkowski (493/0) geriet in Bedrängnis und gab 24 Kegel ab. Mit einem Gesamtvorsprung von 40 Kegeln ging das Schlusspaar an den Start. Marko Listes (492/1) punktete mit 38 Kegeln Vorsprung. Holger Dittberner (454/0) war aber weit von seiner Form entfernt und besiegelte mit 84 Kegeln Rückstand die Niederlage.

Bezirksklasse A Männer: TG Biberach III – SKG Balingen III 4:2 (1840:1441). Die Gäste traten in Unterzahl an, dennoch hätte die TG III den Sieg fast verpasst. Im Startpaar holte Peter Fiederer (455/1) den Mannschaftspunkt mit neun Kegeln Vorsprung. Magnus Belz (443/0) verlor dagegen klar. Im Schlusspaar verpasste Herbert Weißbrodt (465/0) den Zähler mit 30 Kegeln Rückstand. Grgo Vrkic (477/1) führte die TG III mangels Gegner dann zu Sieg.

Bezirksklasse Frauen: TG Biberach – TSG Ailingen II 4:2 (1893:1851). Im Startpaar erzielten Melanie Müller und die eingewechselte Patricia Caduff mit 448 Kegeln das gleiche Ergebnis wie ihre Gegnerin. Der Mannschaftspunkt ging aber an die TSG II. Die Tagesbeste Kati Ruß (507/1) punktete dagegen völlig ungefährdet und brachte die TG mit 49 Kegeln in Führung. Im Schlusspaar hatte Sandra Kuon (477/0) keinen leichten Stand. Gegen eine ebenbürtige Gegnerin hatte sie mit elf Kegeln Rückstand letztlich das Nachsehen. Petra Bitterwolf (461/1) hatte ein glücklicheres Händchen. In einem spannenden Duell hatte sie die Nase um vier Kegel vorn und fuhr damit den TG-Sieg ein.