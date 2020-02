Starke Resultate für TG-Nachwuchs

Bei den beiden Rennen der Kanzi-Cup-Serie in Damüls haben die Nachwuchssportler des Skirennteams der TG Biberach starke Resultate erzielt. Die beiden Riesenslaloms stellten aufgrund der weichen Schneeverhältnisse bei sehr milden Temperaturen eine Herauforderung dar.

In der U8 gewann Stefan Stöferle das zweite Rennen souverän. Bereits im ersten war er stark unterwegs, schied dann aber aus. Der jüngste TG-Starter, Ludwig Felder, erreichte in dieser Altersklasse die Plätze neun und zehn. Bei den U8-Mädchen gewann Hanna Marie Osterspey erneut beide Rennen und blieb damit in der Serie bisher ungeschlagen. In der U10 gelang es Theo Felder, zweimal auf Rang sieben zu fahren. Jakob Zenzen schied im ersten Rennen aus, im zweiten reichte es dann für Rang 14.

Auch in der U12 schieden einige Rennläufer auf der zunehmend ausgefahrenen Strecke aus. Luis Banert erreichte bei keinem seiner Starts das Ziel. Bei Elias Osterspey lief es auch nicht rund, er schied unter anderem wegen technischer Probleme am Ski in beiden Läufen aus. Besser lief es bei Mario Stöferle, für den die Ränge elf und 13 zu Buche schlugen. Deutlich besser lief es für Lena Ströbele (U12), die die Plätze vier und fünf erreichte. Ihr Bruder Julian Ströbele (U14) fand ebenfalls eine gute Linie und wurde Siebter im ersten Rennen. Im zweiten Rennen steigerte er sich nochmals und holte sich Platz vier. Franziska Zenzen (U12) erzielte nach einem Ausfall im ersten Rennen Platz 18 beim zweiten Anlauf.

Für Luna Pitsch (U14) lief es sehr gut. Nach einem starken dritten Platz im ersten Rennen fuhr sie im zweiten zum Sieg. In der Altersklasse U16 ging ihre Schwester Stella Pitsch an den Start und fuhr auf die Ränge vier und drei. In der gleichen Klasse waren auch die Zwillingsschwestern Maike und Frauke Melzer unterwegen. Frauke Melzer verbuchte die Plätze sechs und fünf. Maike Melzer gewann das erste Rennen und musste sich im zweiten nur knapp als Zweite geschlagen geben. Coco-Mieke Stach trat als einzige Läuferin für die TG Biberach in der U21 an und kam nach einem Fahrfehler auf Platz vier im ersten Rennen. Besser lief es dann im zweiten Rennen, in dem sie nur knapp geschlagen auf Platz zwei landete.

Für Niklas Kärcher, der als einziger Biberacher bei den Meisterschaften des Schwäbischen Skiverbands (SSV) und des Skiverbands Schwarzwald (SVS) am Hochzeiger im Pitztal an den Start ging, lief es nicht, wie er es sich erhofft hatte. Er schied in beiden Rennen aus.