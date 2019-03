Starke Frauen stehen in Biberach im Mittelpunkt

Rund um den internationalen Frauentag, der am 8. März gefeiert wird, hat die Biberacher Arbeitsgruppe „Geschlechter gerecht“ ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben den Feierlichkeiten zu „100 Jahre Frauenwahlrecht“, die Anfang des Jahres stattgefunden haben, geht es jetzt mit einer Ausstellung weiter. „Wir wollen starke Frauen in den Mittelpunkt rücken und das Thema ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen“, sagt Sigrid Arnold, Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Biberach.

Besonders stolz sind die Frauen und Männer von „Geschlechter gerecht“, dass die Ausstellung „Starke Frauen“ im Foyer des Landratsamts gezeigt werden kann. Die Lindauer Künstlerin Lisa Kölbl-Thiele zeigt in ihren Aquarellen, Ölbildern und Zeichnungen Frauen in verschiedenen Lebenssituationen. Mit ihrem typischen Stil lenkt sie den Betrachter auf die Individualität, die Lebensfreude und die Kreativität weiblichen Lebens – meist sehr humorvoll in Szene gesetzt. Eröffnet wir die Ausstellung am Freitag, 8. März, um 19 Uhr. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung vom Rißegger Frauenchor FiS.

„Wir sind keineswegs verbissen“

„Diese Ausstellung passt sehr gut zu uns“, sagt Edeltraud Wiedmann. „Es ist uns wichtig, zu zeigen, dass starke Frauen unsere Gesellschaft prägen.“ Zudem sei es ein gutes Pendant zu manch schwerem Thema, das die Arbeitsgruppe sonst öffentlich diskutiere wie beispielsweise die Themen Gewalt oder Frauenhandel. „Wir wollen damit auch zeigen, dass wir keineswegs verbissen unterwegs sind“, sagt auch Elfi Eyssel. „Man muss auch alles mit Humor betrachten, sonst hätten wir bei manchem Thema schon längst einpacken können.“ Zudem sei der Frauentag ein Tag zum Feiern: „Bei der Ausstellungseröffnung wollen wir einfach gemeinsam feiern, Spaß haben und uns austauschen“, sagt Karin Burgmaier-Laengerer. Ebenso wie bei der Frauentanznacht, die in der Walpurgisnacht in der Minibar in Biberach stattfindet.

Historisch wird es dann am 9. März in der Buchhandlung Eulenspiegel in Bad Schussenried. Unter dem Titel „Mütterwand“ – Starke Frauen vor 6000 Jahren wird Regina Golke, urgeschichtliche Wanderseminarleiterin, einen Vortrag halten. „Es ist sehr interessant, was die Wissenschaft über verschiedene Funde herausgefunden hat“, sagt Christina Zinser. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Frauencafé Bad Schussenried statt. „Wir freuen uns sehr, dass unser Netzwerk so gut funktioniert und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht“, sagt Andrea Sülzle. „Da hat sich in den vergangenen Jahren wirklich viel getan.“

Besonders freut sich die Arbeitsgruppe auch auf das Solostück „Die Waffen nieder“, das am 12. März im Komödienhaus aufgeführt wird. Im Mittelpunkt steht die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner. „Es ist eine tolle Schauspielerin, die da kommt“, sagt Rouven Klook. „Sie behandelt das Friedensthema und bringt eine wichtige Botschaft mit.“

Zusätzlich werden noch ausgewählte Filme gezeigt – und wie jedes Jahr darf die Frauentanznacht in der Walpurgisnacht am 30. April auf keinen Fall fehlen.