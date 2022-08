Stand Up Paddeln: Redakteurin testet den Wassersport-Trend

Weitere Infos, Kurse, Termine und gemeinsame Ausfahrten der TG-Kanuabteilung gibt es per E-Mail an kanu@tg-biberach.de und online unter www.k anu-biberach.de

Stand-up-Paddling gehört auch in diesem Sommer zu den angesagtesten Wassersportarten. Egal, auf welchen See man blickt, überall sind Menschen zu sehen, die auf ihren Boards im Stehen paddeln oder auch einfach nur die Sonne genießen. Stand-up-Paddling, kurz SUP genannt, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Trendsportart entwickelt, die natürlich auch bei der Kanuabteilung der TG Biberach längst nicht mehr wegzudenken ist.

Jedes Jahr werden dazu verschiedene Kurse und gemeinsame Ausfahrten angeboten. Redakteurin Tanja Bosch wollte sich selbst vom Stand-up-Paddling überzeugen und hat sich gemeinsam mit anderen Wassersportbegeisterten bei einem Grundkurs auf den Alberweiler Baggersee gewagt.

Ein Wassersport mit hohem Spaßfaktor: Redakteurin Tanja Bosch bei ihrem zweistündigen SUP-Grundkurs auf dem Alberweiler Baggersee. (Foto: TG-Kanuabteilung)

Als ich um 9 Uhr ankomme, sind die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon fleißig dabei, die Boards aufzupumpen. Als keine Aufwärmübung, sagt Hans-Joachim Compter, Leiter der Kanuabteilung der TG Biberach. Da habe ich noch keine Ahnung, wie anstrengend Stand-up-Paddling sein kann und dass dieses kleine Warm-up tatsächlich ganz gut sein könnte. Schließlich benutzt man seinen gesamten Körper und es werden auch Muskelgruppen aktiviert, an die man sonst nicht so leicht herankommt.

Deshalb ist „suppen“ so faszinierend

Für jeden Teilnehmer gibt’s dann ein eigenes Board und ein dazugehöriges Paddel. Schwimmwesten haben Hans-Joachim Compter und Peter Ludwig von der Kanuabteilung ebenfalls mitgebracht. Sicher ist sicher. Da sich aber alle, inklusive mir – schließlich war ich mal Rettungsschwimmerin – sicher auf dem Wasser fühlen, nimmt keiner das Angebot an und schon kann’s losgehen. Ab aufs Wasser, denke ich mir. So schnell geht’s dann aber doch nicht. Zum Grundkurs gehört auch ein kleiner theoretischer Teil, schließlich sollen alle sicher aufs Wasser und wieder zurückkommen.

Peter Ludwig ist Experte, wenn es ums „Suppen“ geht: Bevor die Teilnehmenden des Grundkurses aufs Wasser gehen, gibt er hilfreiche Tipps. (Foto: Tanja Bosch)

Das Stand-up-Paddeling gehört bereits seit mehr als acht Jahren zum Programm der TG-Kanuabteilung. „Wir sind ziemlich schnell auf diesen Trend aufmerksam geworden“, sagt Hans-Joachim Compter. „Plötzlich kam Peter mit seinem Board an und meinte, er paddelt jetzt im Stehen. Anfangs dachte ich noch, sowas mache ich nicht, schließlich komme ich aus dem Wildwassersport, aber dann hat es mich doch fasziniert und bis heute nicht mehr losgelassen.“

Vor zehn Jahren aus den USA in die Region

Das Stand-up-Paddeling tauchte vor rund zehn Jahren in Deutschland auf. „Wie die meisten Trends ist es aus den USA zu uns hinübergeschwappt, die Technik an sich ist aber schon uralt“, erzählt Peter Ludwig, stellvertretender Abteilungsleiter, lizenzierter Kanutrainer und SUP-Ausbilder. „Irgendwie hat mich das schnell fasziniert und ich hab’s ausprobiert.“

Heute ist diese Art des Wassersports für ihn nicht mehr wegzudenken: „Es ist einfach ein wunderschönes Naturerlebnis, die Sicht vom Wasser aufs Land ist einfach etwas ganz Tolles.“ Dazu kommt, dass „suppen“ wirklich für jeden geeignet ist, der Lust hat, auf dem Wasser zu sein und nebenher auch noch gerne ein bisschen sportlich aktiv sein möchte.

„Für viele ist das SUP-Board die neue Luftmatratze“, sagt Peter Ludwig. „Man paddelt ein bisschen raus und macht es sich dann in der Sonne gemütlich, manche lesen ein Buch oder hören Musik.“ Denn eigentlich fallen die „Profis“ nicht ins Wasser. Und genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Komme ich trocken wieder zurück? „Es gibt eigentlich keinen Kurs, bei dem keiner ins Wasser fällt. Aber bei den Temperaturen ist das ja auch nicht schlimm“, sagt Hans-Joachim Compter. Außerdem hat er sich zudem ein paar Übungen überlegt, bei denen keiner trocken bleibt.

Gleichgewicht halten und los geht’s

Als wir alle unsere Paddel auf die richtige Größe eingestellt haben – es sollte so groß sein, dass wir mit ausgestrecktem Arm den Griff erreichen können, geht es ab ins Wasser oder besser gesagt aufs Board. Martina von der Kanuabteilung ist auch dabei und hilft jedem aufs Brett. Erst einmal lege ich das Paddel quer übers Board, lege meine Hände drauf und versuche, kniend das Gleichgewicht zu halten. „Wenn du dich sicher fühlst, kannst du aufstehen“, sagt Hans-Joachim Compter und paddelt lässig an mir vorbei.

Hans-Joachim Compter zeigt Tanja Bosch, wie man aufstehen kann, ohne gleich ins Wasser zu fallen. (Foto: TG-Kanuabteilung)

Da haben sich meine Stunden im Fitnessstudio ausgezahlt, die Balance kann ich schonmal halten. Bei den anderen Teilnehmern sieht das auch schon sehr gut aus, nur zwei sind schon ins Wasser geplumpst, stehen aber nun auch wieder auf dem Board. Das Gleichgewicht lässt sich am besten halten, wenn man ein bisschen in die Knie geht. Dazu sollte das Paddel auch im Wasser und nicht in der Luft sein, das gibt zusätzlich Stabilität.

Die Größe des Boards muss passen

So früh am Morgen haben wir auch eigentlich den ganzen Alberweiler Baggersee für uns. Was für ein herrliches Gefühl, so über den kompletten See zu paddeln. Gefühlt komme ich auch ziemlich schnell voran. Es kommt dabei auch immer aufs Board an und was man damit machen möchte. Mit einem langen schmalen Board kann man ziemlich schnell unterwegs sein, ein kurzes breites Board ist eher stabil, wendig und auch gut zum Yogamachen geeignet.

Aber bevor ich mich traue, Übungen auf dem Wasser zu machen, muss ich erst einmal schauen, dass ich so klarkomme. Konzentriert bewege ich mich voran, vier Paddelschläge rechts, vier Paddelschläge links und das Geradeausfahren ist schon fast kein Problem mehr. Beim Kurvenfahren oder gar Wenden benötige ich die Hilfe der Trainer. Die drei sind über den ganzen See verteilt und geben den Stand-up-Paddlern hilfreiche Tipps.

Wer sicher steht, kann auch auf dem SUP-Board einiges ausprobieren. Bei dieser Übung hat es Tanja Bosch aber nicht geschafft, trocken zu bleiben. (Foto: TG-Kanuabteilung)

„Ziel des Kurses ist es, dass ihr am Ende in der Lage seid, dorthin zu fahren, wo ihr hinwollt und nicht dahin, wo euer Board hinwill oder der Wind es treibt“, sagt Peter Ludwig. Ich würde sagen, der Kurs ist geglückt. Denn zwei Stunden später stehen alle mit glücklichen Gesichtern auf ihren Boards und paddeln vor sich hin – inklusive mir. Wir lernen noch, wie man einen Bogen fährt und wie man jemandem mit seinem SUP-Board aus dem Wasser retten kann.

Ohne Muskelkater geht’s nicht

Am Ende möchte ich nur eines: Mir ganz schnell ein Board zulegen, damit ich immer damit auf Wasser kann. Zum einen macht es unheimlich Spaß, ist eigentlich ganz einfach und zum anderen kann man tatsächlich etwas für seine Fitness tun – natürlich immer mit der Option, dass man jederzeit eine kleine Pause einlegen und sich zum Sonnen auf sein Board legen kann. Und von dem krassen Muskelkater, den ich nach meinem ersten SUP-Kurs hatte, will ich jetzt lieber nichts erzählen, aber der hatte es in sich. Die schöne Erfahrung lässt den Muskelkater aber ganz schnell vergessen und schließlich werden die Muskeln trainiert, wenn man öfters zum Stand-up-Paddeling geht.