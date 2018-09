Stafflanger Kinder freuen sich über 2000 Euro

Der Katholische Kindergarten St. Remigius in Stafflangen hat aus der Spendenaktion „Engagieren und Kassieren“ von der Kreissparkasse Biberach 2000 Euro erhalten.

Initiatoren der Spendenaktion sind die Kreissparkasse Biberach und die Schwäbische Zeitung. Die Spendensumme von 50 000 Euro stellt die Kreissparkasse Biberach aus dem Zweckertrag der „Stiftung BC – Gemeinsam für eine bessere Zukunft“ zur Verfügung. Das besondere an der Aktion: Wer eine Spende haben möchte, muss sich engagieren und eine Gegenleistung anbieten. Der Stafflanger Kindergarten mit ihrer Leiterin Sonja Eppensteiner hat dazu die Seniorengemeinschaft Stafflangen zum gemeinsamen Turnen unter dem Motto „Alt und jung, bleiben gemeinsam in Schwung“ in die Turnhalle Stafflangen eingeladen. Die Erzieherinnen hatten die Turn- und Spielstunde für die Kinder und Erwachsenen gut vorbereitet. In der Halle herrschte ein buntes Treiben der Kinder mit den Erwachsenen. „Es war lustig“ und habe Spaß gemacht, sagte eine Seniorin. Jung und Alt hätten sich „gegenseitig zum Schwitzen gebracht“, fügte Sieglinde Wiedenmann vom Seniorenteam lachend hinzu. „Ich war sogar schneller als die Oma“, freute sich ein fünfjähriger Knirps. Die rüstige Hilde Buck war mit 85 Jahren die älteste Teilnehmerin.

„Sie haben eine tolle Bewerbung geschickt“, sagte Regionaldirektor Steffen Maier von der Kreissparkasse Biberach bei der Scheckübergabe. „Die 2000 Euro sind gut angelegt und wir freuen uns, dass wir euch unterstützen können.“ Die Spende werde für ein Kinderspielhaus investiert, verriet Eppensteiner, „wo unsere 40 Kinder Rollenspiele machen können“. Das „Vorgängerhäusle“ habe aus Weiden bestanden und sei aus einer Adventskalenderaktion der Kreissparkasse Biberach hervorgegangen. „Jetzt ist es eben in die Jahre gekommen“, so die Kindergartenleiterin.

„Es war eine gelungene Veranstaltung“, sagte Sprecherin Else Hummler vom Seniorenteam. Beeindruckend sei gewesen, „dass auch viele Senioren da waren“, die mit dem Kindergarten keine Verbindung hätten.

Die Kreissparkasse Biberach sei ein Unternehmen, das im Landkreis verwurzelt sei „und sich gerne gesellschaftlich engagiert“, bekannte Steffen Maier im SZ-Gespräch. Und: „Wir freuen uns, dass wir das alte Gartenhäuschen durch ein Neues ersetzen können“. Nach der Turnstunde gab es von den Erzieherinnen für die Kleinen und Großen Säfte und süßes Backwerk.