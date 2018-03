Stafflanger Bude spendet an Drachenkinder

Aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes hat die Stafflanger Bude „Brühlkeller“ kürzlich 1851,59 Euro an Ursula Schuhmacher, Leiterin der Radio 7 Drachenkinder , übergeben.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Erlös des Weihnachtsmarktes, die von Schicksalsschlägen geprägten Drachenkinder unterstützen können“, sagte Eva Schmidberger vom „Brühlkeller“. „Wir sind dankbar für die Spenden, wie Bastelarbeiten, Strickwaren und Selbstgebackenes", die Vereine und Einzelpersonen für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung stellten, fügte Verena Lutz hinzu.

Die „Aspenvilla“ hat den Weihnachtsmarkt in Stafflangen 2006 erstmals ausgerichtet. Seit ein paar Jahren wird er vom „Brühlkeller“ organisiert und dauert gerade mal vier Stunden. Die Stafflanger Vereine boten an verschiedenen Ständen passende Sachen zur Weihnachts- und Winterzeit an. Vom Weihnachtsmann (Dieter Dursch) wurden die Kinder beschenkt und das Musikensemble „StafflBlech“ sorgte für die richtige Weihnachtsstimmung.