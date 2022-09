Städte Partner Biberach fährt nach Schweidnitz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein vielfältiges Programm bot die sechstägige Bürgerreise des Städte Partner Biberach Anfang September in die polnische Partnerstadt Świdnica/Schweidnitz in Niederschlesien, organisiert von Małgorzata Jasińska-Reich, der Vorsitzenden des Schweidnitz-Ausschusses und Siegfried Kopf-Jasiński, in Kooperation mit Fromm-Reisen in Wain.

Die 36 Teilnehmer erhielten eine Stadtführung in Schweidnitz. Der Dom aus dem 14. Jh. war dabei, ebenso der Marktplatz, „Rynek“ – Ring genannt, mit seinen prächtigen Bürgerhäusern. Ein guter Rundumblick bot sich vom Rathausturm.

Kreisau wurde besichtigt, das Landgut der Grafen von Moltke nahe Schweidnitz, das eine wichtige Rolle im Widerstand gegen Adolf Hitler und den Nationalsozialismus spielte. Hier überlegte der „Kreisauer Kreis“, wie eine Gesellschaftsordnung nach Ende des Nationalsozialismus aussehen könnte.

Einer der Höhepunkte war der Festabend, den die Schweidnitzer Freunde um Ola Rokicka organisiert hatten. Auch der Dank von Einrichtungen, die mit Biberacher Spenden bei der Ukrainehilfe unterstützt wurden, kam an diesem Abend zum Ausdruck.

Ein Tagesausflug führte ins Heuscheuergebirge zu einer Wanderung durch das Felsenlabyrinth und nach Kudowa Zdrój. Das berühmte Schloss Fürstenstein stand am nächsten Tag auf dem Besichtigungsprogramm.

Eine Reise nach Polen führt die Deutschen immer auch an Orte der dunkelsten Kapitel ihrer Geschichte. Die Reisegruppe erfuhr im Konzentrationslager Großrosen, wie die Häftlinge durch unmenschliche Handarbeit im Steinbruch, Mangelernährung und Gräueltaten in großer Zahl starben.

Ein Highlight war die Einladung durch den ev. Pfarrer und Bischof in Breslau, Waldemar Pytel, zu einem Konzert in die Schweidnitzer Friedenskirche, die Unesco-Weltkulturerbe ist.

Der letzte Tag führte nach Breslau, die niederschlesische Hauptstadt. Die Stadtführung zeigte die historischen Stätten, die Dominsel, den Rynek, aber auch die Architektur des 20. Jahrhunderts.

Im Bus referierte Małgorzata Jasińska-Reich über polnische Geschichte, Persönlichkeiten und Bräuche und bot einen kleinen Sprachkurs. Die Polen freuten sich, von den Deutschen ein „dzień dobry“ – guten Tag oder „dziękuję“ – danke zu hören.

Grzegorz Szwegler, Bindeglied zur Stadt Schweidnitz, begleitete die Gruppe zu mehreren Aktivitäten. Der StaePa-Vorsitzende Hans-Bernd Sick zog das Résumé einer gelungenen Begegnung.