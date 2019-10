Stadtwerke und Ewa Riss: Dietmar Geier ist nicht mehr Geschäftsführer

Dietmar Geier wird seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Stadtwerke Biberach sowie der Ewa Riss aus persönlichen Gründen beenden. Das teilt der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Miller nach einer ordentlichen Aufsichtsratssitzung mit. Weitere Einzelheiten teilte die Stadtverwaltung auf SZ-Nachfrage nicht mit.

„Der Aufsichtsrat bedauert und respektiert diese Entscheidung und dankt Dietmar Geier für das in den letzten Jahren Geleistete“, wird Miller in einer Mitteilung zitiert. Geier habe die Geschäftsführung in 2014 in schwieriger Situation übernommen und die Gesellschaften wieder gut positioniert.

Bis auf weiteres, so teilt die Stadt mit, wird die Geschäftsführung der Stadtwerke interimsweise durch Margit Leonhardt, Leiterin des städtischen Kämmereiamts, übernommen. Die Geschäfte der Ewa Riss werden durch die Geschäftsführerin Katja Kägebein verantwortet.

Dies Stadtwerke Biberach sind für den Betrieb des Frei- und Hallensportbads, den öffentlichen Personennahverkehr und die Betreuung der Parkhäuser und Tiefgaragen zuständig. Die Ewa Riss ist der regionale Energieversorger für die Bereiche Strom, Erdgas, Wärme und Wasser.