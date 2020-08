Stadtverwaltung verabschiedet Azubis und Freiwillige

„Ausbildung verhindert Einbildung“: Mit diesen Worten und einigen Anekdoten aus seiner eigenen Ausbildungszeit hat Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler im Rahmen einer kleinen Feierstunde zwölf Auszubildende sowie weitere zwölf Absolventinnen und Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes verabschiedet. Alle fertig ausgebildeten Azubis bleiben zunächst bei der Stadtverwaltung Biberach. Das berichtet die Stadt.

Zwölf Kaufleute für Büromanagement, Verwaltungsfachangestellte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Fachangestellte für Medien- und Kommunikationsdienste beendeten im Februar und Juli 2020 ihre Ausbildung. Sie alle werden ihre berufliche Laufbahn vorerst bei der Stadtverwaltung Biberach fortsetzen. Einige von ihnen haben bereits feste Stellen erhalten, andere bleiben für mindestens 15 Monate in der Weiterbeschäftigung und werden in verschiedenen Ämtern eingesetzt: „Wir freuen uns, dass alle Auszubildenden nach erfolgreicher Prüfung unser Angebot angenommen haben und wir unsere Nachwuchskräfte halten. Die beruflichen Chancen bei der Stadtverwaltung Biberach sind auch in den nächsten Jahren weiterhin gut und die Absolventinnen und Absolventen motiviert – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft“, sagt Ausbildungsleiterin Cristin Bopp. Die garantierte Anschlussbeschäftigung nach Ausbildungsende ist auch ein großer Pluspunkt für die Absolventen: „Das ist für mich ein Zeichen der Wertschätzung und gibt mir Arbeitsplatzsicherheit. So konnte ich mich besonders in der stressigen Prüfungsphase aufs Lernen konzentrieren, ganz ohne Bewerbungsdruck,“ meint Johannes Hehnle, der demnächst sein Studium Public Management in Ludwigsburg aufnehmen und dann für sein Einführungspraktikum zur Stadtverwaltung Biberach zurückkehren wird.

„Besonders gut gefallen hat mir bei meiner Ausbildung, dass es bei der Stadt ein großes Fortbildungsprogramm mit vielen spannenden Schulungen und Seminaren gibt, an denen wir auch als Azubi teilnehmen können. Dadurch wurde unsere Ausbildung noch vielfältiger und abwechslungsreicher. Wir wurden wirklich gefordert, haben aber auch viel gelernt,“ berichtet Vanessa Etzel, die seit Ausbildungsende in ihre Stelle im Tiefbauamt eingearbeitet wird. Gefordert werden, auch einmal weniger schöne Erfahrungen machen und trotzdem den eigenen Weg finden – für Oberbürgermeister Zeidler sind dies elementare Bestandteile einer guten Ausbildung.

Auch im Jahr 2021 bietet die Stadtverwaltung wieder Ausbildungsplätze in elf Berufen an. Bewerbungsschluss ist 30. September 2020.