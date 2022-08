„StadtVerführung“ lockt Einheimische und Touristen

Die Tourismus Biberach bietet eine Vielzahl an Stadtführungen an. So auch zum Beispiel die Stadtführung „Spazieren – Sehen auf dem Naturkundepfad“ oder eine Gigelturm-Führung. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Bei der Führung „Spazieren – Sehen auf dem Naturkundepfad“ geht es am Sonntag, 4. September, mit Gisela und Bernd Raunecker entlang des Naturkundepfads, vorbei am Ratzengraben zum Weißen Turm und dem Gigelberg. Dabei wird auf die Besonderheiten des renaturierten Ratzengrabens, die reich blühende Vegetation, den Kräutergarten und die Geologie eingegangen. Außerdem erfährt man Interessantes über die heimische Tierwelt und die historischen Gebäude am Spazierweg. Treffpunkt ist der Ratzengraben am Pestalozzi-Gymnasium. Beginn der zweistündigen Führung ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen 10 Euro.

Hoch hinaus geht es bereits am Donnerstag, 1. September, bei der Gigelturm-Führung. Einst allein dem „Gigelmann“ vorbehalten, besteht nun für alle Interessierten die Möglichkeit, einen der schönsten Ausblicke auf die Biberacher Altstadt zu genießen – bei passendem Wetter sogar mit Alpensicht, heißt es in Schreiben der Stadt weiter. Bei der Führung auf den Gigelturm veranschaulicht Stadtführerin Gisela Raunecker die Geschichte des Turms und zeigt den Teilnehmern den Wehrgang sowie die ehemaligen Räume im Gigelturm. Die einstündige Führung findet jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Karten gibt es im Vorverkauf an der Tourist-Information. Treffpunkt ist am Haupteingang Rathaus, Teilnahme ab 6 Jahren. Erwachsene zahlen 8 Euro.

Zudem gibt es weitere historische Stadtrundgänge: Was hat es mit dem Esel auf dem Marktplatz auf sich, wo steht das älteste Haus Biberachs und gibt es eigentlich noch Biber in der Stadt? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag, 3. September, und Mittwoch, 7. September, auf dem „Historischen Stadtrundgang“, der zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Biberach führt. Neben dem Marktplatz und dem Rathaus steht bei dem Stadtspaziergang durch die Altstadt die simultane Stadtpfarrkirche St. Martin wie auch der Hospital zum Heiligen Geist, das Komödienhaus und der Weberberg auf dem Programm. Bei der zweistündigen „StadtVerführung“ am Samstagnachmittag mit Stadtführer Bernd Otto wird auch der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen 10 Euro. Die „StadtVerführung“ am Mittwochnachmittag mit Stadtführer Bernd Otto dauert eineinhalb Stunden und kostet 8 Euro. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Treffpunkt ist bei beiden Führungen der Spitalhof, Museum Biberach.

Karten sind meist direkt beim Stadtführer erhältlich. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Informationen unter Telefon 07351/511 65.