Stadtteilhaus erhält Förderung bis 2023

Die Stadt gewährt dem Verein Stadtteilhaus Gaisental für weitere drei Jahre einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 30 000 Euro pro Jahr und einen Projektkostenzuschuss in Höhe von 24 000 Euro pro Jahr. Dieser Empfehlung ist der Gemeinderat durch eine Beschlussfassung im elektronischen Verfahren gefolgt. Stadt und Gemeinderat bekennen sich zu diesem Mehrgenerationenhaus und unterstützen es weiterhin in seiner Arbeit, durch kommunale Aktivitäten gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Bürger zu schaffen.

Das Stadtteilhaus leistet seit mehr als einem Vierteljahrhundert wertvolle Gemeinwesenarbeit und ist somit zentraler Mittelpunkt des Stadtteillebens geworden. Als Mehrgenerationenhaus bekommt es dabei nicht automatisch einen Zuschuss, sondern geht mit der bewilligten Bundesförderung auch Verpflichtungen ein, die erfüllt werden müssen.

Durch die Kombination der städtischen Förderung mit der Bundesförderung können wiederum wichtige Projekte und Angebote realisiert werden. Außerdem wird das Stadtteilhaus auch künftig in die kommunalen Planungen und Aktivitäten zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung im Bereich des Mehrgenerationenhauses einbezogen.

Trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Konsequenzen – weniger offene Angebote und Präsenzveranstaltungen, dafür mehr Kommunikationsmöglichkeiten via soziale Medien und Print – werden die Betriebskosten des Vereins nicht sinken. Insbesondere aufgrund der erhöhten Reinigungs- und Desinfektionsvorgaben zur Einhaltung des Hygienekonzepts ist von steigenden Personalkosten vor allem im Reinigungsbereich auszugehen, die durch den Betriebskostenzuschuss gedeckt werden können. Des Weiteren fallen Fixkosten an, weil das Stadtteilhaus nach wie vor Begegnungsstätte ist und hoffentlich in absehbarer Zeit wieder die gewohnten Veranstaltungen und Begegnungen anbieten kann. Auch die Unterstützung des Vereins bei der Initiierung neuer Projekte hält die Verwaltung weiterhin für sinnvoll.

Iin diesen schwierigen Zeiten schafft der Verein mit seinen vielfältigen und kreativen Angeboten für Menschen jeglicher Nationalität, Herkunft und Religion eine zentrale generationenübergreifende Begegnungsstätte, die aus Biberach nicht mehr wegzudenken ist. Lothar Schiro, Vorsitzender des Stadtteilhauses, und Sigrid Ritter, zuständig für die Hausleitung, zögen mit neuen Projektideen für Jung und Alt immer wieder Menschen ins Haus, die sich dadurch kennenlernten, ins Gespräch kämen, sagt Isolde Lauber (Grüne). Ein neues Projekt wäre das „Suppenglück“ gewesen, das wegen Corona leider habe ausfallen müssen. Hans Beck (CDU) sagt, die Aktivitäten des Vereins erfüllten das Stadtteilhaus mit Leben und machten es zum Treffpunkt der Bewohner des Stadtteils. Das Stadtteilhaus sei für das Zusammenleben im Gaisental von großer Bedeutung. Die CDU-Fraktion stehe hinter dem Verein, begleite und unterstützt seine Anliegen.

Auch aus Sicht der SPD ist das Stadtteilhaus Gaisental ein wichtiger interkultureller und generationenübergreifender Treffpunkt, der über die Jahre seines Bestehens eine Strahlkraft über den Stadtteil hinaus entwickelt hat, so Rudolf Metzger. Der Weitergewährung aller Zuschüsse für die Jahre 2021 bis 2023 stimme man deshalb gerne zu. Der Verein Stadtteilhaus Gaisental leiste seit Jahren eine wertvolle Arbeit im Mehrgenerationenhaus und im Sozial- raum, sagt Stefanie Etzinger (Freie Wähler). Die Zuschüsse zu den Betriebs-und Projektkosten seien vor allem auch zu Corona-Zeiten wichtig.