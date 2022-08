Stadtteilfest im Stadtteilhaus Gaisental

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juli feierten alle Generationen unseres Stadtteils miteinander ein ausgelassenes Fest. Das Wetter war perfekt und es war ein tolles Angebot vorbereitet, das keine Wünsche offen ließ.

Unser Fest begann mit einem stimmungsvollen und gut besuchten ökumenischen Gottesdienst und ging anschließend mit einem bunten Programm für Groß und Klein, leckerem Mittagessen sowie Kaffee & Kuchen weiter. Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche boten auf der Wiese neben dem Stadtteilhaus die Hüpfburg, der Klettertisch, das Ponyreiten, ein Breakdance-Workshop, Bastel- und Spielangebote, Kinderschminken, bunte Luftballons und ein Clownmaskottchen. Leuchtende Kinderaugen, lachende Gesichter und fröhliches Treiben den ganzen Tag – das war möglich durch die Beteiligung vieler Vereine und Einrichtungen. Reitervereinigung, Jugend Aktiv, Lebenshilfe, Familienzentrum St. Wolfgang und JDAV haben ihr Bestes gegeben.

Im Saal des Stadtteilhauses konnten die Besucher*innen die Aufführungen verschiedener Gruppen bestaunen. Einen furiosen Anfang boten der Chor und die Percussiongruppe der Kinder von der Gaisental-Grundschule, danach legte die Linedancegruppe „Shaking Legs“ eine kesse Sohle aufs Parkett. Der Frauenchor der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland rundete die Darbietungen mit lustigen und stimmungsvollen Liedern perfekt ab.

Der Tauschring Nimm & Gib und das Stadtteilhaus sorgten mit einem Schenkstand und dem Offenen Büchertisch für Kostenloses – einfach so zum Mitnehmen und sich daran erfreuen.

So viel feiern, aktiv sein und da und dort einen Plausch mit Leuten halten, das macht hungrig und durstig! Für leckeres Essen und erfrischende Getränke sorgten das Team der Kulisse und das Grillteam des Stadtteilhauses. Das Kaffeeteam der Friedenskirche und die Kuchenverkäuferinnen – bestehend aus teils langjährigen, treuen Ehrenamtlichen des Stadtteilhauses – ergänzten das kulinarische Angebot hervorragend mit fair gehandeltem Kaffee aus dem Weltladen Biberach und einer großen Auswahl an hausgemachten Kuchen.

An dieser Stelle ist es Zeit, all den Menschen – ob ehrenamtlich oder als Mitarbeitende – sehr herzlich für ihre Mühen in der Vorbereitung und Durchführung dieses schönen Festes zu danken. Ebenso den vielen Kuchenbäcker*innen, den Bäckereien Keim & Brecht und Zoll für die Spenden und der Apotheke Fünf Linden für die finanzielle Unterstützung.