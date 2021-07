„Stadtradler“ fahren fast 350 000 Kilometer

Die Aktion Stadtradeln hat sich in Biberach 2021 einer noch größeren Beliebtheit erfreut als bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr. Mehr Teilnehmende und beinahe doppelt so viele Kilometer – Baubürgermeister und Stadtradeln-Koordinator Christian Kuhlmann zeigte sich bei der Preisverleihung diese Woche in der Gigelberghalle stolz auf die Teilnehmenden und deren Leistung. „Angesichts dieser Steigerung bin ich gespannt, ob wir das im nächsten Jahr noch toppen können.“

Biberach nahm in diesem Jahr das zweite Mal an der bundesweiten Aktion teil. 349974 Kilometer, 1369 Radelnde in 95 Teams und 51 Tonnen eingespartes CO2 – so lautet das Ergebnis. Zum Vergleich: Am Biberacher Stadtradeln 2020 nahmen 936 Radelnde in 84 Teams teil. Diese legten 186065 Kilometer auf dem Fahrrad zurück und vermieden damit den Ausstoß von 27 Tonnen CO2.

Über die Hauptpreise, jeweils ein Gutschein in Höhe von 2000, 1000 und 500 Euro, durften sich Kim Schelkle, Daniel Wenk und Anja Schmid freuen. Die drei Gutscheine wurden unter allen Teilnehmenden des Biberacher Stadtradelns verlost, die mehr als 50 Kilometer im Aktionszeitraum auf dem Fahrrad zurückgelegt hatten.

Der Schulpreis in Höhe von 1000 Euro ging in diesem Jahr aufgrund der tollen Teamleistung an das Wieland-Gymnasium. Unter den teilnehmenden Schulen liegt das WG mit einer Gesamtkilometeranzahl von 15471 Kilometern auf Platz eins. 108 aktive Radelnde haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Finanziert wurde der Schulpreis durch die Spende der Bürgerstiftung Biberach. Sie hatte ihre Spende, wie bereits im Vorjahr, explizit an einen Schulpreis gebunden.

Ein weiterer Teampreis wurde an die Handtmann-Unternehmensgruppe vergeben. Das Team, bestehend aus 110 Mitgliedern, erradelte sagenhafte 39 583 Kilometer. Damit liegt Handtmann sowohl bei den Gesamtkilometern auf Platz eins, als auch in der Kategorie der Mitgliederstärke. Als Anerkennung erhielt das Team Gutscheine der Biberacher Werbegemeinschaft und des Vereins Bibercard. Die vergebenen Preise wurden allesamt von den Sponsoren finanziert.

Gesamtkilometer: Mit 39583 Kilometern führt die Handtmann Unternehmensgruppe das Ranking an. Das Team der TG Biberach liegt mit 24524 Kilometern auf Platz zwei, gefolgt von Boehringer Ingelheim mit 24402 Kilometer. Bereits 2020 hatten diese drei Teams die ersten Plätze belegt, damals jedoch Boehringer Ingelheim vor Firma und der TG.

Kilometer pro Kopf: Platz eins geht an das Team „Hainbuchenstraße radelt“ mit 892 Kilometer pro Kopf, gefolgt von „Born to ride“ (722 Kilometer) und „Schmids unterwegs“ (701 Kilometer).

Gesamtkilometer Schulen: Mit 15471 Kilometern legte das Wieland- Gymnasium auch dieses Jahr die meisten Kilometer unter den Schulen zurück. Platz zwei belegt das Pestalozzi- Gymnasium (11142 Kilometer), Platz drei die Karl-Arnold-Schule (9622 Kilometer).

Mitgliederstärkstes Team: Am stärksten vertreten war die Handtmann-Unternehmensgruppe mit 110 Radelnden, vor dem Wieland-Gymnasiums mit 108 und Boehringer Ingelheim mit 93 Teilnehmenden.

Neben Biberach nehmen in diesem Jahr noch viele weitere Kommunen in Deutschland am Stadtradeln teil. Die Aktion endet am 30. September. Wie Biberach im Vergleich zu den anderen Kommunen abschneidet, ist unter www.stadtradeln.de/ergebnisse abrufbar.