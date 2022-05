Stadtradeln-Gottesdienst

Im Rahmen der Aktion Stadtradeln veranstaltet der Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) am Sonntag, 29. Mai, um 11 Uhr auf dem Gigelberg einen gemeinsamen Gottesdienst zum Thema „Ausdauer“. Alle Radler und Nichtradler sind dabei willkommen, schreibt der ACK und kündigt einen Gottesdienst in einem schönen Ambiente an, mit guter Musik, guten Impulsen und einem Zusammensein über Konfessionsgrenzen hinweg. Der Gottesdienst beschäftigt sich mit einem Thema, das nicht nur beim Radeln immer wieder erforderlich ist: mit der Ausdauer. Was kann man tun, um Ausdauer und Kondition zu stärken? Damit ist nicht nur die körperliche Kondition gemeint. Dazu der ACK: „Unser Leben stellt uns vor viele Herausforderungen, die uns auch viel Geduld und Ausdauer abverlangen können.“ Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst im Freien im Bereich zwischen Gigelberg- und Stadtbierhalle statt. Bei schlechtem Wetter wird er in die Gigelberghalle verlegt.