„Stadtradeln“ geht in die dritte Runde

Der Begriff „Stadtradeln“ ist mittlerweile vielen Biberacherinnen und Biberachern bekannt. 2022 nimmt die Stadt bereits das dritte Mal in Folge an der bundesweiten Fahrradaktion teil.

In diesem Jahr kann in Biberach vom 18. Mai bis 7. Juni „gestadtradelt“ werden. Kommunen in ganz Deutschland nehmen jedes Jahr an der Aktion teil – für mehr Radförderung und mehr Klimaschutz. „Auch wir in Biberach sehen uns diesen Zielen verpflichtet“, sagt Oberbürgermeister Norbert Zeidler. „In Biberach ist das Interesse an der Aktion von Jahr zu Jahr gewachsen. Wir sind gespannt, wie viele Mitstreiter in dieser Saison gemeinsam mit uns auf den Sattel steigen werden.“

Die Teilnehmeranzahl, aber auch die gefahrenen Kilometer aus den vergangenen beiden Aktionszeiträumen können sich sehen lassen. 2020 haben die 936 Teilnehmenden in Biberach gemeinsam rund 186 000 Kilometer zurückgelegt und damit den Äquator mehr als viermal umrundet. 2021 wurde die Leistung aus dem Vorjahr quasi verdoppelt. 1369 Radelnde sind knapp 350 000 Kilometer gefahren, das sind beinahe neun Runden um den Äquator.

Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen, spart nicht nur sehr viel CO2 ein, auch der Geldbeutel wird entlastet. Dies sind nur zwei von vielen weiteren Vorteilen, die das Radfahren mit sich bringt.

Teilnehmen könne alle, die in Biberach wohnen, arbeiten, zur (Hoch-)Schule gehen oder Mitglied in einem Biberacher Verein sind. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Eine Anmeldung ist auf der Biberacher „Stadtradeln“-Seite im Internet unter www.stadtradeln.de/biberach-riss möglich. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich gerne schriftlich anmelden. Die Formulare hierzu sind ab sofort im Rathaus und in den vier Ortsverwaltungen zu den jeweiligen Öffnungszeiten erhältlich. Zudem stehen sie auf der Biberacher „Stadtradeln“-Seite zum Herunterladen bereit.

„Teamlos“ radeln geht daher nicht. Bei der Registrierung kann man sich entweder einem bereits bestehenden Team anschließen oder ein neues Team gründen. Ist kein passendes Team dabei, kann man sich dem offenen Team der Stadt Biberach „Offenes Team – Biberach Riß“ anschließen. Hier sind alle willkommen.

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online im eigenen Nutzerzugang eingetragen oder direkt über die Stadtradeln“-App getrackt werden. Diese steht sowohl für Android als auch iOS unter www.stadtradeln.de/app kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung.

Auch ohne Internetzugang ist das Erfassen der Radkilometer möglich. Hierzu können Radelnde die gefahrenen Kilometer in einen Kilometererfassungsbogen eintragen und wöchentlich per E-Mail an baudezernat@biberach-riss.de senden oder ausgedruckt in den Briefkasten des Dezernats Bauen und Planen, Museumstraße 2, Biberach, einwerfen. Die Erfassungsbögen sind ab sofort zu den jeweiligen Öffnungszeiten im Rathaus und den vier Ortsverwaltungen erhältlich.

(Rad)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind vom Kilometersammeln ausgeschlossen. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.

Die lokale „Stadtradeln“-Koordinationsstelle unter der Leitung von Baubürgermeister Christian Kuhlmann freut sich auf den Aktionszeitraum. „Stadtradeln ist ein spannender Teamwettbewerb und gleichzeitig eine tolle Möglichkeit, um zu zeigen, dass Klimaschutz sehr viel Spaß machen kann. Mal sehen, wer in diesem Jahr im Ranking die Nase vorne hat.“

Die Stadt Biberach ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK). Als AGFK-Kommune wird die Teilnahme Biberachs an der Aktion „Stadtradeln“ von der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg gefördert. Die Initiative ist bereits seit 2012 eine zentrale Maßnahme des Landes zur Unterstützung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur.