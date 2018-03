Stadtpokal: Teilnehmerfeld in Biberach ist komplett

Mit zehn Mannschaften steigt am 4./5. August die Neuauflage des Fußball-Stadtpokals auf den städtischen Sportanlagen am Biberacher Erlenweg. Mit dem FC Mittelbiberach, der SGM Warthausen/Birkenhard und dem TSV Ummendorf haben nun auch die direkten Nachbarvereine zugesagt, die auf Wunsch aller sieben Stadtvereine mit dabei sein sollen. „Das finde ich super, das wertet die ganze Veranstaltung noch mal auf“, sagt Johannes Riedel, Initiator der Neuauflage des Turniers. Die Organisation und die Vermarktung des Stadtpokals laufe. Auch die Details für das Turnier seien in Absprache mit dem Ausrichter SSV Biberach geklärt. „Der SSV Biberach ist gut aufgestellt. Der Verein wird das Turnier gut stemmen“, so Riedel.