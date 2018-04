Stadtmeisterschaft endet mit spektakulären Partien

Die Biberacher Stadtmeisterschaft ist vor zwei Wochen mit etlichen spektakulären Partien zu Ende gegangen. So wurde Stadtmeister Holger Namyslo förmlich überspielt, ehe er sich doch noch rettete. Armin Pepke wirbelte sich derweil sehenswert zur Seniorenmeisterschaft. Am Freitagabend findet um 19.30 Uhr im TG-Heim in der Adenauerallee die Siegerehrung statt. Im Anschluss lädt die TG Biberach alle Teilnehmer sowie alle Schachinteressierten zum offenen Simultanturnier mit dem neuen Stadtmeister.

In der Abschlussrunde ging es weder für Holger Namyslo, der schon als neuer Stadtmeister feststand, noch für Jürgen Dollinger um Plätze. Vom Druck befreit, drehte Dollinger auf, bestrafte die strategischen Fehlentscheidungen von Namyslo gnadenlos und überspielte den haushohen Favoriten förmlich. Allerdings verpasste er es, den Sack zuzumachen. Als Dollinger in der letzten Partie weit nach Mitternacht auch Unkonzentriertheiten zeigte, war Namyslo prompt zur Stelle und gewann eine verloren geglaubte Partie doch noch. Wesentlich friedlicher ging es bei Rainer Birkenmaier zu, der in leicht schlechterer Stellung das Remisangebot von Norbert Schädler (Steinhausen) gerne annahm und damit Platz zwei besiegelte. Nach dem Remis zwischen Alexander Polch und Daniel Behringer (Heilbronn) in einer vorgezogenen Partie hatte zudem Armin Pepke (Pfullingen) noch Chancen auf das Podest. Wie entfesselt ließ er zum Abschluss seine Figuren über das Brett wirbeln und gab Andreas Ege nie den Hauch einer Chance. Am Ende holte sich ein bärenstarker Pepke zwar nicht mehr das Podest, aber hochüberlegen die Seniorenmeisterschaft.

Spannung war unterdessen insbesondere in der Amateurmeisterschaft angesagt. Nach Schädlers Remis war klar, dass der Sieger aus der Paarung Zyadah – Engert den Titel des besten Spielers der unteren Hälfte der Setzliste davontragen würde. Nach anfangs ausgeglichenem Verlauf gelang es Mahmoud Zyadah (Riedlingen) eine Figur und damit schließlich Partie und Titel zu gewinnen. Jonathan Engert fiel trotz starker Turnierleistung noch weit in der Wertung zurück. Ein ähnliches Schicksal drohte Youngster Fabian Kienle (Steinhausen) beim Ratingpreis. Nach dem vollen Punkt von Mohamed Bestani gegen Rolf App (Riedlingen), war klar, dass Kienle nur mit einem zählbaren Erfolg gegen Routinier Walter Scherer seine Führung verteidigen könnte. In der Tat setzte Kienle Scherer stets unter Druck, gewann früh einen Bauern und sicherte sich ein mehr als verdientes Remis. Damit reichte es bei seinem ersten Turnier überhaupt auch direkt für den Ratingpreis.

In der Abschlusstabelle liegt Holger Namyslo mit starken 8,5 von 9 Punkten deutlich vor Titelverteidiger Rainer Birkenmaier (6,5/9). Den letzten Podestplatz holte wie im Vorjahr Alexander Polch (6/9), dank eines Buchholzpunkts hauchdünn vor Armin Pepke (6/9). Den letzten Geldpreis sicherte sich als Fünfter Daniel Behringer (5,5/9), da Pepke zudem die Seniorenwertung überlegen gewann. Auf Platz zwei der Seniorenwertung schob sich noch der Seniorenmeister des Vorjahres, Thomas Kromer (Riedlingen). Er verdrängte bei je fünf Punkten ganz knapp Reinhard Schätzle (Steinhausen). In der Amateurwertung setzte sich Mahmoud Zyadah vor Norbert Schädler (je 5,5/9) durch. Auf Rang drei sprang hier noch Andreas Simon (5/9) aus Wetzisreute. Beim ersten Auftritt gleich Ratingsieger wurde Fabian Kienle, der mit 4,5 Punkten Mohamed Bestani (4/9) und Vorjahressieger Benedikt Pfeifer (3,5/9) auf Abstand hielt.

Am Freitgabaned werden zuerst alle Sieger geehrt sowie alle Preise und das Reuegeld ausgeschüttet. Im Anschluss lädt die TG Biberach alle Schachinteressierten zu einem offenen Simultanturnier mit dem neuen Stadtmeister Holger Namyslo. Beim Simultanschach tritt ein Einzelspieler gleichzeitig gegen eine große Anzahl an Gegnern an. Namyslo wird die einzelnen Bretter der Reihe nach abschreiten.