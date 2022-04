Stadtkapelle lädt zum Mitspielen ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem sehr gut besuchten und vom Publikum begeistert aufgenommenen Frühjahrskonzert am 10. April bereitet sich die Stadtkapelle Biberach mit regelmäßigen Proben am Montagabend auf die nächsten Auftritte vor: das Platzkonzert auf dem Biberacher Marktplatz am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr und die abendliche Serenade im Wielandpark am Freitag, 1. Juli, um 21 Uhr. Neue Mitspielerinnen und Mitspieler, die Freude an konzertanter Blasmusik haben, sind herzlich willkommen, auch wenn sie nur einmal versuchsweise mitspielen wollen. Bitte einfach Kontakt aufnehmen unter hallo@mvbiberach.de.