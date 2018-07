Stadthalle wird zur Großbaustelle

In der Biberacher Stadthalle stehen bis Mitte 2020 umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Derzeit wird ein barrierefreier Zugang geschaffen, ab 2020 steht die Erneuerung der Beleuchtung an. Dies alles bringt Einschränkungen mit sich.

Wer derzeit an der Stadthalle vorbeikommt, dem fallen die Bauarbeiten dort sofort ins Auge. Ein Bagger hat zwischen Forsthaus (Kulturamt) und Halle eine große Menge an Erdreich entfernt. „Wir tragen den bisherigen Wall an dieser Stelle ab, damit man den westlichen Eingangsbereich erreicht, ohne größere Steigungen überwinden müssen“, sagt Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf-Jasinski.

Der Knackpunkt dabei: Unter dem Wall liegen unter anderem Versorgungsleitungen für Gas und Wasser. Diese müssen ausgegraben und verlegt werden. „Das ist ein enormer Aufwand, weshalb man auch so lange gezögert hat, das Thema Barrierefreiheit anzugehen“, sagt der Hochbauamtsleiter.

In der Stadthalle selbst wird auch gearbeitet. In das westliche Treppenhaus wird ein Aufzug eingebaut. Der Aufzugsschacht ist fertig, der Aufzug selbst soll gegen Ende der Sommerferien installiert werden. „Wir nutzen dafür die Theaterferien“, so Kopf-Jasinski. Die Stadthalle kann während dieser Baumaßnahme weiter genutzt werden. „Wir haben genügend andere Zugänge und Fluchtwege.“

Komplett geschlossen bleiben muss die Stadthalle allerdings von Mitte Januar bis Mitte Mai 2020. In dieser Zeit wird sowohl die Bühnen- als auch die Saalbeleuchtung erneuert. Der Gemeinderat hat die Arbeiten dafür noch vor der Sommerpause an eine Spezialfirma aus Bensheim vergeben. Knapp vier Millionen Euro kostet das Ganze.

Nicht reparable Störungen

Die Bühnenbeleuchtung ist inzwischen 40 Jahre alt und dringend erneuerungsbedürftig. Die Saalbeleuchtung wurde zwar zwischen 2000 und 2005 erneuert, hat aber nicht reparable Störungen. Für die gesamte Sanierung müssen Leitungswege geöffnet werden, was eine Nutzung der halle in dieser Zeit unmöglich macht. „Damit die Arbeiten sauber geplant und vorbereitet werden können, haben wir sie bereits jetzt vergeben“, so Kopf-Jasinski. Denn eines ist schon jetzt klar: „Zur Schützentheaterpremiere im Juni 2020 müssen wir damit fertig sein.“