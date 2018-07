Stadtgartenrondell wird Konzertbühne

Das Programm der diesjährigen Biberacher Rondellkonzerte steht. Die Konzerte finden im Rahmen des Sommerferienprogramms an den sieben Sonntagabenden ab dem 29. Juli bis zum 9. September statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im hinteren Teil des Stadtgartens. Die Bühne der Bands ist das Stadtgartenrondell, das direkt unter dem „Weißen Turm“ liegt. Der Verein Biberacher Musiknacht organisiert die Konzertreihe.

Der Eintritt zu den Rondellkonzerten ist frei. Allerdings hofft der Verein auf Spenden. Aus langjähriger Erfahrung empfiehlt das Organisationsteam den Besuchern, auch bei gutem Wetter Sitzkissen und Pullover oder Jacke ins Rondell mitzunehmen. Die Stadtbierhalle auf dem Gigelberg dient als Ausweichquartier, sollte die Wetterlage ein Open-Air-Konzert unmöglich machen.

Von American Folk bis Rock

Den Auftakt übernehmen zwei ganz unterschiedliche Gruppen, der Männerchor Bräschdleng und die Countryband Shady Pines. Der a cappella Männerchor mischt klassische und arrangierte Sätze, beispielsweise von Rammstein, Michael Jackson oder den Ärzten. Bei den Shady Pines gibt es Country-Musik zu hören. Die sechs Musiker stammen aus Ulm und Biberach. Mal heimatverbunden, mal nachdenklich und mal spaßig sind die selbst geschriebenen Lieder von Schnokastich aus Schönebürg. Die Band macht oberschwäbischen Volkspop.

Mitte August kommen die Autobuskers auf den Gigelberg. Sie haben italienische Lieder im Repertoire, die natürlich von der Liebe handeln. Die vier Musiker bedienen sich dabei skrupellos in der Mottenkiste italienischer Musik. Im unverwechselbar eigenen Stil präsentiert die R.E.D.-Gang Rock-, Blues- und Rock’n’Roll- Elemente mit Funk- und Soularrangements. Paul Lawalls Musik ist stark im Blues verwurzelt. Die Themen der Songs handeln jedoch eher von dem Leben in den hiesigen Südstaaten. Die Musiker arbeiteten bereits mit Tom Jones, Chris de Burgh und Stefan Raab, zusammen.

Anfang September ist die Stangenbohnen Partei an der Reihe: Das sind Jared Rust an der Gitarre und am Fußschlagwerk und Serena Engel am Cello. Sie spielen eine Mischung aus Swing, Jazz und Blues, American Folk, Bluegrass und Country-Western. Den Abschluss machen Saddle n’ Boots am 9. September. Unabhängig von der Wetterlage findet dieses Konzert in der Stadtbierhalle statt. Seit über 30 Jahren stehen die sechs Musiker bereits auf der Bühne: Über Klassik, Rock, Pop, Oldies und Party spielten sie so ziemlich alles. Nun widmen sie sich ganz allein der Country-Musik.

Seit 1981 gibt es die Rondellkonzerte, seit 2000 organisiert sie der Verein Biberacher Musiknacht. Das städtische Kulturamt finanziert die Veranstaltung. Weitere Mittel kommen von der Kreissparkasse Biberach und Publikumsspenden. Unterstützung erhält der Verein zudem durch die Familien Rolka und Locher (Getränkeverkauf), den Mädchenchor „Tonika“ (Imbiss), den Jazzclub Biberach, die Vereine „Städte Partner Biberach“ und Rockinitiative Biberach.